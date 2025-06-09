مياه القناة تبدأ تركيب مآخذ نموذجية وتطهير المحطات لضمان جودة المياه

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأثنين، علي انطلاق أعمال تركيب مأخذ نموذجية وشباك حديدية وفوانيس لمحطات مياه الشرب، بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مع أجراء تطهير مأخذ المحطات من الرواسب الطينية والحشائش والعوالق التى بدورها تؤثر على سحب المياه من الترعة، ذلك لضمان جودة المياه المنتجة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء خلال إجازة عيد الأضحي المبارك من تركيب ماخذ نموذجية وشبكات حديدية وفوانيس لمحطة مياه سرابيوم الكومباكت، ومحطة فيوليا والتي تعمل بطاقة تصميمية 60 لتر ث، مع تطهير مأخذ المحطات من الحشائش والعوالق التى بدورها تؤثر على سحب المياه من الترعة، كما تؤثرعلى المواتير الخاصة بالمآخذ,وعمل الصيانة الدورية المطلوبة، ذلك لضمان جودة المياه المنتجة من المحطات، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأكد رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الأعمال التي تتم من تطهير مأخذ محطات مياه الشرب من الترعة في إقليم محافظات القناة، تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتي تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ، وأن الهدف من ذلك هو الحفاظ على كفاءة عمل المأخذ والمحطات، وإنتاج كوب مياه نظيف طبقا للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إن هذا التطهير يتم بصفة مستمرة لكل مأخذ محطات مياه الشرب، وذلك عن طريق فريق متخصص في أعمال التطهير لإزالة الحشائش العالقة وجميع المخلفات المتواجدة بجوار مأخذ محطات المياه، كما يتم تطهير الشبكات الحديدية من المخلفات والمواد العالقة التي تمر من خلال الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة حفاظا علي طلمبات والمواتير السحب، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إن حملة الملس والتطهير لخطوط شبكات وبالوعات الصرف الصحي، مستمرة علي مدار الساعة إجازة عيد الأضحي المبارك، " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والتي تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وذلك لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، حيث يتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، والمُخلفات والمواد الصلبة من غرف التفتيش بالوعات الصرف الصحي.