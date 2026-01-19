إيتيدا تطلق مسابقة اختبار البرمجيات لتعزيز الابتكار في حلول اختبار البرمجيات

أعلن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات عن إطلاق وفتح باب التسجيل في مسابقة اختبار البرمجيات ضمن النسخة الرابعة من فعالية "يوم اختبار البرمجيات"، بهدف تحفيز تطوير حلول ابتكارية لمعالجة التحديات العملية في مجال اختبار وجودة البرمجيات.

وتأتي المسابقة ضمن جهود إيتيدا المتواصلة لتعزيز تنافسية صناعة البرمجيات في مصر، وتنمية المهارات الاحترافية المتخصصة، ودعم تطوير حلول رقمية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وتفتح المسابقة الباب أمام طلاب الجامعات ومختبري البرمجيات والمطورين لتقديم أفكار مبتكرة تعالج تحديات واقعية في مجال اختبار البرمجيات. وتشمل مجالات المشاركة على سبيل المثال لا الحصر، توليد حالات الاختبار آليًا، وإنتاج نصوص الاختبار المؤتمتة، وتحسين تقارير العيوب وتحليل الأسباب الجذرية، وتوليد بيانات اختبار اصطناعية، وجدولة وتنظيم أولويات تنفيذ الاختبارات، وتطوير أنظمة الاختبار ذاتية التصحيح، إلى جانب أفكار مبتكرة أخرى تسهم في رفع كفاءة وجودة البرمجيات.

ويشترط ألا يزيد عدد أعضاء الفريق الواحد عن خمسة مشاركين، مع السماح لكل فرد بالمشاركة ضمن فريق واحد فقط، وتقديم كل فريق فكرة واحدة، على أن تكون المشاركة بصفة مستقلة دون تمثيل لأي جهة أو شركة أو كيان مؤسسي. كما يشترط الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في اختيار أسماء الأفرقة وطبيعة المشاركات، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة ومحفزة على الابتكار المسؤول.

كما يتم إخطار الأفرقة المقبولة يوم 15 فبراير، لتبدأ بعدها في تطوير أفكارها وتحويلها إلى نماذج أولية أو حلول برمجية متكاملة خلال الفترة من 5 أبريل إلى 7 مايو. كما يتم الإعلان عن ثلاثة أفرقة فائزة يوم 11 مايو على هامش يوم اختبار البرمجيات، حيث تعرض الأفرقة المتأهلة النسخة النهائية من نماذجها أو حلولها البرمجية أمام لجنة تحكيم دولية، على أن تكون جميع العروض التقديمية والمحتوى الداعم باللغة الإنجليزية ضمانًا لتوحيد معايير التقييم والشفافية.

وفي إطار الالتزام بأعلى معايير النزاهة، يشترط على المشاركين الإقرار بأن الأفكار المقدمة لم تفز من قبل في أي مسابقة مماثلة، وألا تكون حلولًا تجارية مطروحة في السوق أو مخططًا لإطلاقها تجاريًا. كما يتم استبعاد أي مشاركة تخالف قواعد السلوك المهني أو تنخرط في أي شكل من أشكال التمييز أو الإساءة أو السلوك غير الأخلاقي.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس في عام 2001، ويُعد الذراع الفني والمعرفي لإيتيدا، ويدعم تنمية صناعة البرمجيات في مصر. كما يعمل بصفته بيت خبرة وجهة معتمدة دوليًا لتقديم خدمات الاستشارات الفنية والاعتماد لشركات البرمجيات، بهدف الارتقاء بمستوى عمليات تطوير البرمجيات وتمكينها من تطبيق الإجراءات والمعايير القياسية لهندسة البرمجيات.

آخر موعد للتقديم في المسابقة يوم 5 فبراير. لمزيد من المعلومات وللتسجيل يرجى الضغط