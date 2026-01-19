قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟
الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب
مرصد الأزهر ينعى الإمام النيجيري أبوبكر عبد الله: ترك خلفه إرثا ناصعا من التسامح والشجاعة
لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»
لو مش عايز تكتب قايمة تعمل إيه؟ صندوق المأذونين الشرعيين يجيب
رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي
اعتراف إسرائيلي صادم.. الاحتلال فشل في الحد من الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين بالضفة
تصنيع محلي بخطوط إنتاج عالمية.. «مصنع 99 الحربي» في قلب خطة توطين الصناعة بمصر| تفاصيل
الداخلية السورية: نؤكد جاهزيتنا لتسلم إدارة وتأمين سجون عناصر داعش بالحسكة
إزاي تكتشف تسريب الغاز في بيتك.. نصائح من الحماية المدنية.. فيديو
جيش الاحتلال: انخفاض القـ.تلى الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال 2025
ديني

المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
أحمد سعيد

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن عنوان المؤتمر السادس والثلاثين، للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جاء معبرًا عن قضية محورية تمثل إحدى ركائز الحضارة الإسلامية والعربية والإنسانية، مشيرًا إلى أن اختيار عنوان «المهن وأسرارها في عصر الذكاء الاصطناعي» يعكس وعيًا عميقًا بطبيعة المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات فكرية وأخلاقية ومهنية.

اليوم الأول من المؤتمر السادس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وأوضح مفتي الجمهورية، في تصريحات له على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الأول من المؤتمر السادس للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المنعقد على مدار يومين بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المهنة في المنظور الإنساني لها آثار إيجابية ممتدة عبر العصور المختلفة، وقد كانت عبر التاريخ ركيزة أساسية في بناء الحضارة الإسلامية والعربية التي طوقت الدنيا وشهد لها الجميع بالفضل والأثر الإيجابي.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن المهن كانت دائمًا أحد أعمدة التقدم الإنساني، وأسهمت بشكل مباشر في صناعة الحضارات وتشكيل وعي المجتمعات، مؤكدًا أن الحضارة الإسلامية قدمت نموذجًا فريدًا في الجمع بين الإتقان المهني والبعد القيمي والأخلاقي.

وأضاف مفتي الجمهورية أنه مع تطور الزمن وظهور الوسائل الحديثة، ودخول العالم في ما يُعرف بعصر الذكاء الاصطناعي، أصبحت المهن في حاجة إلى نوع من الترشيد والاعتدال في التعامل معها، في ظل هذه الطفرة التكنولوجية المتسارعة التي تفرض واقعًا جديدًا يتطلب إعادة النظر في كثير من المفاهيم المهنية.

وأوضح مفتي الجمهورية أن هذا المؤتمر يأتي ليؤكد على ضرورة وضع مجموعة من الضوابط الأخلاقية التي تنظم المهن الإنسانية، وتحقق ما يُعرف بأخلاقيات المهنة، خاصة وأن هذه المهن ينبغي أن يتوافر فيها الجانب المادي والجانب المعنوي معًا، وكلاهما يحتاج إلى رؤية أخلاقية متكاملة تحقق التوازن بين الواقع ومتطلباته التقنية الحديثة.

وأكد مفتي الجمهورية على أن بناء الإنسان المهني القادر على التفاعل الإيجابي مع أدوات العصر الحديث لا بد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة، تضمن توجيه هذه التقنيات لخدمة الإنسان والمجتمع، وتحقيق التنمية الشاملة في إطار من المسؤولية والوعي الحضاري.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية المؤتمر السادس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الأول من المؤتمر السادس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الحضارة الإسلامية ركائز الحضارة الإسلامية المفتي

