احتفال بتخريج دفعة جديدة من الطلاب في حفل التخرج السنوي 2025

شهدت القاهرة احتفالاً بتخريج دفعة جديدة من طلاب التعليم الفني، وذلك خلال حفل التخرج السنوي لعام 2025، والذي أقيم بحضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية والقطاع المصرفي والتعليمي.

ويأتي هذا الاحتفال في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين البنك الاهلى الكويتى وأكاديمية متخصصة في التعليم الفني، واللتين تعملان معاً على دعم وتأهيل الكوادر الشابة، من خلال نموذج تعليمي متكامل يربط بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، وفقًا لأحدث المعايير العالمية في هذا المجال.

وتعكس هذه المبادرة التزام المؤسسة المصرفية – المشارِكة في الاتفاقية – بتعزيز دور التعليم الفني في دفع عجلة التنمية، وتمكين الشباب من اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل. كما تؤكد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

ويُعد هذا التعاون نموذجًا يُحتذى به في تبنّي المسؤولية المجتمعية من خلال شراكات فعالة بين القطاعين المصرفي والتعليمي، تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من فرص التعليم المتخصص، لا سيما في المناطق والأوساط الأكثر احتياجًا.