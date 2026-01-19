قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تستولى أمريكا على جرينلاند بالقوة؟.. ترامب يرفض التعليق ويهاجم أوروبا
قطر تعلن برنامج مباريات مصر الودية في شهر مارس
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري العام الجاري إلى 4.7%
المنتخب المصري يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم.. اعرف المواعيد
النيابة تكشف تفاصيل معاينة جثة سيدة زنين.. وتأمر بتشريحها في زينهم
الجيش السوري يعلن فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
قطر تعلن برنامج مباريات مصر الودية في شهر مارس

عبدالحكيم أبو علم

أعلنت اللجنة المحلية القطرية المنظمة لأحداث كرة القدم عن مهرجان قطر لكرة القدم 2026 الذي سيعقد خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس. 

ويضم البرنامج مباراة كأس فيناليسيما 2026، إلى جانب عدد من المباريات الدولية التي تجمع نخبة من المنتخبات استعدادًا لمشاركتها في بطولة كأس العالم قطر 2026™️، بما يتيح لها الوقوف على جاهزيتها الفنية والتنافسية قبل انطلاق الحدث العالمي المرتقب.

وقالت اللجنه المنظمة :" تشمل المباريات الست المقررة ضمن مهرجان قطر مباراة  كأس فيناليسيما 2026 التي ستقام على استاد لوسيل الأيقوني يوم 27 مارس، حيث يلتقي بطل أوروبا منتخب إسبانيا وبطل أمريكا الجنوبية منتخب الأرجنتين، في لقاء مرتقب يجمع حاملي الألقاب القارية".

وأضافت أن هناك مباريات دولية ودية تبدأ يوم 26 مارس بمباراة مصر والسعودية على استاد أحمد بن علي وفي ذات اليوم قطر مع صربيا على استاد جاسم بن حمد.

وأوضحت يوم 30 ماري يلتقي منتخب مصر مع اسبانيا علي استاد لوسيل وفي نفس اليوم يلتقي منتخب السعودية مع صربيا على استاد جاسم بن حمد ويوم 31 مارس يلتقي منتخب قطر مع نظيره الأرجنتيني على استاد لوسيل
وسيتم طرح مجموعة من باقات السفر للمشجعين من خارج قطر بالتعاون ، فيما سيتم إطلاق بيع التذاكر بدءاً من 25 فبراير المقبل .

وقال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس اللجنة المحلية المنظمة: "تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كمحطة رئيسية لالتقاء مجتمع كرة القدم العالمي، وتستعد حاليًا لاستضافة نخبة من نجوم كرة القدم الدوليين، قبيل انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم".

وأضاف: "تجسد استضافة مهرجان قطر لكرة القدم التزام الدولة بتقديم تجارب رياضية بمعايير عالمية، كما تؤكد مكانتها كشريك موثوق على الساحة الكروية العالمية، ونتطلع من خلالها إلى الترحيب باللاعبين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم".
 

