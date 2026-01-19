وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

يبحث الكثيرون عن أسرار الحرق السريع للدهون والحفاظ على الطاقة طوال اليوم، ويؤكد خبراء التغذية أن اختيار وجبة الصباح المناسبة يمكن أن يكون مفتاح الفارق الكبير في عملية الأيض.

وجبة الصباح المثالية

فى إطار هذا أوضح الدكتور أحمد صبري، أخصائي التغذية العلاجية ونحت القوام، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن وجبة الصباح يجب أن تكون غنية بالبروتين والألياف وقليلة السكريات:

الفطار

البروتين في الإفطار يزيد من معدل الأيض ويحافظ على الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما أن الألياف تساعد على تنظيم السكر في الدم ومنع الرغبة المفاجئة في الأكل.

مكونات وجبة تحرق الدهون

بيضتين مسلوقتين أو أومليت بالخضار.

شريحة خبز أسمر أو شوفان مع حليب قليل الدسم.

خضروات موسمية مثل الطماطم والخيار.

نصف ثمرة أفوكادو أو مكسرات قليلة اختياري.

كيف تعمل هذه الوجبة على زيادة الحرق؟

البروتينات تحفز عملية التمثيل الغذائي بنسبة أكبر من الكربوهيدرات.

الألياف تبطئ امتصاص السكر في الدم، مما يمنع زيادة الدهون.

الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات تحافظ على الطاقة وتقلل الرغبة في الأكل بين الوجبات.

نصائح للحفاظ على الحرق طوال اليوم

تناول الماء بشكل منتظم لتنشيط الأيض.

الحركة الخفيفة بعد الإفطار مثل المشي 10 دقائق تزيد معدل الحرق.

تجنب السكريات في وجبة الصباح لأنها تبطئ عملية الحرق وتزيد الشعور بالجوع سريعًا.

وجبة الصباح الصحيحة تصنع فارقًا كبيرًا في حرق الدهون طوال اليوم، كما تمنح الجسم طاقة مستمرة، كما تساعد على التحكم في الوزن بطريقة صحية، دون الحاجة لرجيم صارم أو حرمان.

https://www.youtube.com/shorts/XCagpUQv9rc?t=14&feature=share