صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري العام الجاري إلى 4.7%
المنتخب المصري يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم.. اعرف المواعيد
النيابة تكشف تفاصيل معاينة جثة سيدة زنين.. وتأمر بتشريحها في زينهم
الجيش السوري يعلن فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
بالصور

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

أسماء عبد الحفيظ

يبحث الكثيرون عن أسرار الحرق السريع للدهون والحفاظ على الطاقة طوال اليوم، ويؤكد خبراء التغذية أن اختيار وجبة الصباح المناسبة يمكن أن يكون مفتاح الفارق الكبير في عملية الأيض.

وجبة الصباح المثالية

فى إطار هذا أوضح الدكتور أحمد صبري، أخصائي التغذية العلاجية ونحت القوام، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن وجبة الصباح يجب أن تكون غنية بالبروتين والألياف وقليلة السكريات:

 الفطار

البروتين في الإفطار يزيد من معدل الأيض ويحافظ على الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما أن الألياف تساعد على تنظيم السكر في الدم ومنع الرغبة المفاجئة في الأكل.

مكونات وجبة تحرق الدهون

  • بيضتين مسلوقتين أو أومليت بالخضار.
  • شريحة خبز أسمر أو شوفان مع حليب قليل الدسم.
  • خضروات موسمية مثل الطماطم والخيار.
  • نصف ثمرة أفوكادو أو مكسرات قليلة اختياري.

كيف تعمل هذه الوجبة على زيادة الحرق؟

  • البروتينات تحفز عملية التمثيل الغذائي بنسبة أكبر من الكربوهيدرات.
  • الألياف تبطئ امتصاص السكر في الدم، مما يمنع زيادة الدهون.
  • الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات تحافظ على الطاقة وتقلل الرغبة في الأكل بين الوجبات.

نصائح للحفاظ على الحرق طوال اليوم

  • تناول الماء بشكل منتظم لتنشيط الأيض.
  • الحركة الخفيفة بعد الإفطار مثل المشي 10 دقائق تزيد معدل الحرق.
  • تجنب السكريات في وجبة الصباح لأنها تبطئ عملية الحرق وتزيد الشعور بالجوع سريعًا.

 وجبة الصباح الصحيحة تصنع فارقًا كبيرًا في حرق الدهون طوال اليوم، كما تمنح الجسم طاقة مستمرة، كما تساعد على التحكم في الوزن بطريقة صحية، دون الحاجة لرجيم صارم أو حرمان.

https://www.youtube.com/shorts/XCagpUQv9rc?t=14&feature=share

وجبة الحرق أسرار الحرق السريع للدهون مكونات وجبة تحرق الدهون نصائح للحفاظ على الحرق طوال اليوم دون الحاجة لرجيم صارم أو حرمان

