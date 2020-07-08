زحف باتجاه قدميه.. تفاصيل معركة بين أشرس الثعابين السامة وسائق تاكسي.. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز تفاصيل نزال بين رجل وثعبان على طريق للسيارات في أستراليا





تفاجأ سائق أسترالي بعد رؤيته ل ثعبان قاتل يزحف باتجاه قدميه، أثناء قيادته السيارة على سرعة 100 كم في الساعة، على الطريق السريع في ولاية كوينزلاند.





واستخدم السائق البالغ من العمر 27 عاما حزام الأمان وسكينة لمقاومة الثعبان، مع محاولته إيقاف سيارته بأمان.





واعترضت الشرطة السيارة بعد تجاوزها السرعة المحددة، ووصل المسعفون إلى مكان الحادث، وأكدوا عدم تعرضه لإصابة، وأنه يعاني من الصدمة.





ويعتبر الثعبان البني الشرقي سام للغاية، وهو واحد من أكثر الثعابين فتكا في العالم.















