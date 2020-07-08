صاعقة برق تنهي حياة طفلة عمرها 9 أعوام وتصيب شقيقتها.. تفاصيل

في واقعة مؤلمة، لقيت طفلة أمريكية في التاسعة من عمرها مصرعها وتعرضت شقيقتها الكبرى لإصابات خطيرة جراء صاعقة برق خلال عاصفة مفاجئة هبت يوم الجمعة الماضي.





وأفادت تقارير إخبارية بأن الحادث وقع بمقاطعة "كولكويت" بولاية "جورجيا" الأمريكية؛ وكشف أحد المسئولين في إدارة الطب الشرعي بالمقاطعة عن تفاصيل ما حدث في تصريح لوسائل إعلام محلية، موضحًا أن صاعقة برق ضربت الضحية "نيكول ماتيو بيدرو" ولقيت حتفها نتيجة لذلك أثناء احتمائها برفقة آخرين من العاصفة أسفل مظلة خشبية.









وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن البرق قد ضرب في البداية شجرة بجوار المظلة أو المأوى الخشبي، ثم انتقلت صاعقة كهرباء إلى البناء الخشبي وأصابت الطفلة ذات التسعة أعوام أثناء جلوسها على مقعد.





ونُقلت إلى مركز طبي قريب في أعقاب ذلك، حيث تم إعلان وفاتها في قسم الطوارئ.









وأصيبت شقيقة الفتاة الكبرى، البالغة من العمر 15 عامًا، بحروق جراء صاعقة البرق، ونُقلت جوًا إلى مركز طبي لعلاج الحروق بمدينة "أوجوستا" في "جورجيا"، حيث كانت حالتها حرجة؛ ولم تتعرض والدة الطفلتين للأذى جراء ما حدث.



