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منوعات

أب يبكي على قبر ابنته بعد رجمها حتى الموت من قبل زوجها وشقيقه .. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:42 م
صدى البلد
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احمد شريف

عثرت الشرطة الباكستانية على جثة امرأة تبلغ من العمر 24 عاما بعد أن رجمت حتى الموت في جريمة شرف في باكستان.

  

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، وجدت الشرطة الوطنية، جثة مشوهة لسيدة  بها إصابات خطيرة في الرأس بالقرب من الطريق السريع إندوس في 27 يونيو.


 تمكنت الشرطة المحلية من التعرف على جثة وزيران التي كانت تعيش في قرية وضاح جشار.


 ويعتقد أن المرأة ، وزيران ، رجما بالحجارة وضُربت مرارًا بعصا خشبية في منطقة  جامشورو، حيث الشرطة تتعامل مع وفاتها على أنها جريمة شرف.


وقالت  شرطة  إن والد المرأة ، جورل محمد، شهد في البداية أن وفاة ابنته كانت بسبب حادث  ، لكنه تراجع في وقت لاحق عن أقواله ، مدعيا أنها قتلت من قبل زوجها الله باكش وشقيقه كريم.


 فيما  شوهد  والد الضحية وهو يبكي من أجل العدالة بجانب قبر ابنته.


 وأوضحت الصحيفة، أنه تم إلقاء القبض على الرجلين وتم وضعهما في حجز الشرطة، على أثر هذه الجريمة.


 

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