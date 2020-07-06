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منوعات

عرض زواج يثير السخرية على السوشيال ميديا والسبب لوحة إعلانات.. شاهد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:40 م
عرض زواج يثير السخرية
عرض زواج يثير السخرية على السوشيال ميديا
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هدير علاء
أثار عرض زواج غير تقليدي موجة من السخرية والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن قرر صاحب الطلب التخلي تمامًا عن الأفكار الرومانسية المعروفة كباقات الزهور والشموع أثناء طلب يد حبيبته، واستبدلها بفكرة غريبة من نوعها.

ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، قرر شاب، لم تتم الإشارة إلى هويته، الاستعانة بـ لوحة إعلانات خاصة بأحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة أثناء محاولته عرض الزواج على حبيبته.


ورصدت لقطة مصورة تمت مشاركتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مؤخرًا الفكرة التي اختارها الشاب لطلب يد حبيبته، حيث اكتفى بكتابة سؤال على لوحة إعلانات في أحد الشوارع بالحبر الأخضر الباهت كان مضمونه: "كورتني.. هل تتزوجيني؟".

وكما يتبين من خلال اللقطة المرفقة، والتي أفادت تقارير إخبارية بأنه تم التقاطها بمدينة "كوينزبري" في ولاية "نيويورك" الأمريكية، فقد كانت الكلمات المكتوبة على اللوحة باهتة ومن الصعب قراءتها أو حتى تمييزها، حيث كانت متداخلة بدرجة كبيرة مع خلفية لوحة الإعلانات.

ولاقت هذه اللقطة تفاعلًا من قبل عدد كبير من الرواد الذين انتقدوا عرض الزواج، ووصفوا فكرة الشاب بكونها "غير رومانسية أو لائقة" إلى جانب كونها "باهتة"، حتى أن العديد من المتابعين أعربوا عن أملهم في ألا توافق حبيبته على الزواج منه؛ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تداولت عدة مواقع إخبارية عالمية هذه القصة أيضًا.
عرض زواج يثير السخرية على السوشيال ميديا والسبب لوحة إعلانات.. شاهد
عرض زواج يثير السخرية على السوشيال ميديا والسبب لوحة إعلانات.. شاهد
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عرض زواج يثير السخرية على السوشيال ميديا والسبب لوحة إعلانات.. شاهد

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