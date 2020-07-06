عرض زواج يثير السخرية على السوشيال ميديا والسبب لوحة إعلانات.. شاهد

أثار عرض زواج غير تقليدي موجة من السخرية والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن قرر صاحب الطلب التخلي تمامًا عن الأفكار الرومانسية المعروفة كباقات الزهور والشموع أثناء طلب يد حبيبته، واستبدلها بفكرة غريبة من نوعها.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، قرر شاب، لم تتم الإشارة إلى هويته، الاستعانة بـ لوحة إعلانات خاصة بأحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة أثناء محاولته عرض الزواج على حبيبته.









ورصدت لقطة مصورة تمت مشاركتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مؤخرًا الفكرة التي اختارها الشاب لطلب يد حبيبته، حيث اكتفى بكتابة سؤال على لوحة إعلانات في أحد الشوارع بالحبر الأخضر الباهت كان مضمونه: "كورتني.. هل تتزوجيني؟".





وكما يتبين من خلال اللقطة المرفقة، والتي أفادت تقارير إخبارية بأنه تم التقاطها بمدينة "كوينزبري" في ولاية "نيويورك" الأمريكية، فقد كانت الكلمات المكتوبة على اللوحة باهتة ومن الصعب قراءتها أو حتى تمييزها، حيث كانت متداخلة بدرجة كبيرة مع خلفية لوحة الإعلانات.



