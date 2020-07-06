سفارة باكستان: سعداء بعرض الدراما الوطنية على النايل سات

Hoor Pari في الوقت الحالي. أعربت المستشارة سدرة حق، ملحق التجارة والاستثمار بسفارة باكستان في القاهرة، عن سعادتها لمشاهدة الدراما الباكستانية على النايل سات، حيث يعرض مسلسل









وHoor Pari هو مسلسل تلفزيوني باكستاني تم إنتاجه في عام 2018 وتم بثه على A-Plus Entertainment من 23 ديسمبر 2018 إلى 30 يونيو 2019.





وهو من بطولة Saman Ansari و Alizeh Shah و Ammara Butt و Nadia Afgan و Saleem Sheikh في أدوار رئيسية. ويتم بثه حاليا على نايل سات.





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