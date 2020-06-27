بعد رفع إغلاق كورونا.. باكستان تعيد فتح ممر كارتاربور الحدودي مع الهند

قررت باكستان اليوم، السبت، إعادة فتح ممر كارتاربور الحدودي مع الهند للحجاج السيخ، بدءا من يوم الاثنين بمناسبة ذكرى وفاة مهراجا رانجيت سينج، زعيم القرن التاسع عشر لإمبراطورية السيخ.





ونقلت صحيفة "إكسبرس تريبيون" عن وزير الخارجية شاه محمود قريشي إلى موقع تويتر المدونات الصغيرة للإعلان.





وقال قرشي وفقا لتغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "مع فتح أماكن العبادة في جميع أنحاء العالم، تستعد باكستان لإعادة فتح ممر كارتاربور لجميع الحجاج السيخ، وتوجيه الجانب الهندي استعدادنا لإعادة فتح الممر في 29 يونيو 2020، بمناسبة ذكرى وفاة مهراجا رانجيت سينج".





وتم إغلاق الممر مؤقتًا في 16 مارس في أعقاب جائحة كورونا

ويربط الممر الذي يبلغ طوله 4.2 كم بلدة ديرا بابا ناناك في منطقة جورداسبور مع كارتاربور صاحب جوردوارا في "شاكراجراه تهسيل" في منطقة "نارووال" في باكستان.

ووقعت الهند وباكستان في أكتوبر 2019 اتفاقية لتفعيل ممر كارتاربور للسماح للحجاج الهنود بزيارة بدون تأشيرة إلى جوردوارا المقدسة، التي تقع على بعد حوالي 4 كيلومترات داخل باكستان.



