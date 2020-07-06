مشهد مفجع .. برق يضرب لاعب كرة قدم خلال تدريبه بالملعب .. فيديو

دخل لاعب كرة قدم روسي يبلغ من العمر 16 عامًا في غيبوبة واصيب بندبة حول عنقه بعد أن ضربه البرق أثناء تدريبه في الملعب.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يصارع لاعب الشاب إيفان زابورسكي من الموت بعد الحادث المرعب الذي تعرض له في أوريخوفو زويفو بالقرب من موسكو.

وكان حارس المرمى المراهق ، الذي كان يتدرب بشكل منفصل عن زملائه ، يرتدي سلسلة معدنية حول رقبته حين ضربه البرق.

ويقال أن السماء كانت صافية عندما ضرب البرق حارس المرمى في جلسة تدريب نهاية الأسبوع FC FC Znamya Truda.

ويوضح فيديو مصور للعب، هو يستعد لركل الكرة في حين يضرب البرق جسده، لينهار على الأرض تماما ويهرع المدرب وزملائه عليه.



