تصدع نافذة قمرة القيادة يتسبب في هبوط طائرة ركاب اضطراريًا.. فيديو وصور



عادت طائرة ركاب صينية إلى الأرض بسلام، بعد أن اضطر قائدها إلى الهبوط بمعدل نحو 18300 قدم في غضون 6 دقائق للقيام بهبوط اضطراري.











وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اضطر طاقم الطائرة إلى القيام بهذا الإجراء إثر تصدع نافذة قمرة القيادة بعد حوالي نصف ساعة من الإقلاع.

















وكان يوجد على متن هذه الطائرة 178 راكبًا بالإضافة إلى طاقم الرحلة الجوية المكون من 9 أفراد، وأكدت شركة طيران "Ruili Airlines" الصينية التي تتبعها هذه الرحلة عدم تعرض أي من المتواجدين على متن الطائرة للأذى جراء الواقعة.









يشار إلى أن الطائرة كانت قد أقلعت مساء يوم الاثنين الماضي من مدينة "شيان" الصينية في رحلة داخلية مدتها ساعتين، حيث كانت متجهة إلى مدينة "كونمينغ" الواقعة جنوب البلاد؛ وبعد قرابة نصف ساعة من الإقلاع، لاحظ أفراد الطاقم وجود شقوق على الزجاج الأمامي للطائرة بسبب مشكلة في نظام التدفئة الخاص بها، وفقًا لشركة الطيران.









وفعلت شركة الطيران استجابة طارئة فور تلقيها التقرير من طاقم الرحلة، ثم أعد قائد الطائرة هبوطًا اضطراريًا، حيث هبط بالطائرة حوالي 5600 متر (18373 قدمًا) في غضون 6 دقائق، وهبطت الطائرة بسلام في مدينة "تشونغتشينغ"، التي تقع تقريبًا في منتصف الطريق بين مدينتي "شيان" و"كونمينغ".

















ورصدت لقطات مصورة لحظة وصول الطائرة إلى مطار "جيانغبى" الدولى فى مدينة "تشونغتشينغ" مساء يوم الاثنين.









ووصل جميع الركاب إلى مدينة "كونمينغ" في صباح اليوم التالي بعد أن أعدت شركة الطيران طائرة أخرى لنقلهم إلى وجهتهم الأساسية.







