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منوعات

بسبب مشكلة عاطفية .. مسافرة تحاول كسر نافذة طائرة محلقة على ارتفاع 30 ألف قدم

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:34 م
صدى البلد
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احمد شريف

اعتقلت راكبة طائرة  في الصين، بعد محاولتها تحطيم نافذة الطائرة، وهي على ارتفاع 30000 قدم.



ويزعم أن المرأة كانت تستحي، الكحول للتعامل مع مشاكل النفسية  بعد أن تخلى عنها شريكها، وفقا لما نشرته صحيفة"ديلي ميل".



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 تظهر اللقطات مضيفات الرحلة تحاول تهدئة المرأة الباكية ، المعروفة باسم "لي" ، التي بدأت فجأة في كسر نافذة كابينة الطائرة.



 وكشفت الشرطة المحلية عن الحادث يوم الجمعة الماضية، عبر منشور في صفحتها  بوسائل التواصل الاجتماعي.



 وبحسب البيان ، كانت الراكبة " لي " مسافرة من شينينج في شمال غرب الصين إلى مدينة يانجتشنج بشرق الصين في 25 مايو عبر شركة الطيران المحلية لونج إير، حيث حاولت كسر المسافرة كسر أحد نوافذ الطائرة وهي محلقة على ارتفاع 30000 قدم، إلا العاملين بالطائرة تمكنوا من تهدئة المسافرة ومنعها من تحطيم النافذة، ليتم إلقاء القبض عليها فور وصولها إلى المطار.



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