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منوعات

عصابات المخدرات بالمكسيك تسقط طائرة وسط طريق مزدحم.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:52 م
صدى البلد
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احمد شريف

يزعم أن عصابات المخدرات أسقطت طائرة في هجوم صادم  بالمكسيك، مما أدى إلى توقف حركة المرور إثر تحطم الطائرة على طريق مزدحم.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار،  اندهش السكان المحليون لرؤيتهم طائرة محترقة في محطة بولوك خوسيه ماريا موريلوس في كوينتانا رو في المكسيك يوم الأحد.



وأفادت الصحيفة أن  أحد مستخدمي تويتر مقطع  نشر فيديو للطائرة المحترقة مع رسالة مفادها أن المذبحة كانت نتيجة معركة مسلحة ذات صلة بالمخدرات.


 وغرد المستخدم قائلا: "هبطت طائرة وسط تبادل لإطلاق النار ، خلال مواجهة مع القوات الفيدرالية".


وأظهرت اللقطات المذهلة ألسنة اللهب تقفز من الواجهة الأمامية للطائرة وهي جالسة بلا حراك على الطريق السريع.




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