AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سائح منحوس.. يعيش في المطار منذ 110 أيام.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:46 م
نهى حمدي
سائح منحوس.. يعيش
حلم بأن تلمس قدميه أرض المطار وأن حليق في السماء بين السحاب ليحقق أمنيته في رحلة إلى جنوب شرق آسيا، حقق الحلم وسافر من دولته استونيا إلى جنوب شرق آسيا ولكن انقلب الحلم إلى حبس بالمطار لمدة 110 يوم بفعل فيروس كورونا المستجد.

بكل حماس سافر  "رومان تروفيموف" إلى جنوب شرق آسيا، ولكن مع تصاعد مع أزمات فيروس كورونا في العالم، قيدت كورونا أقدامه ليعيش في صالة  المغادرة المهجورة في المطار لمدة 110 أيام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد"كوفيد -19".


يقول "رومان تروفيموف" إنه تقطعت به السبل في الفلبين خلال فترة الإغلاق بعد أن علق في رحلة الأحلام إلى جنوب شرق آسيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وعلى مدار هذه المدة الطويلة  كان المواطن الإستوني يأكل وينام في مطار مانيلا منذ شهور ويغتسل في الحمامات، ويتوسل للإنقاذ من المطار، حيث كان في حالة من النسيان منذ وصوله على متن رحلة طيران آسيا من بانكوك في 20 مارس.

وشارك "تروفيموف" صور لنفسه على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر بلحية طويلة  وقد وشعرًا أشعثًا في مشاركات فيروسية على فيسبوك توثق محنته، حيث يدعي أنه يعيش على الطعام والوجبات الخفيفة التي تبرع بها موظفو المطار.


كما شارك صورًا لـ  وجباته من المياه وألواح الشوكولاتة على وسائل التواصل الاجتماعي ، مدعيا أنه قيل له أن يبقى في مكانه حتى تتغير قواعد الحجر المحلي بينما يطلب المساعدة.

ويقول أن المطار يشبه مدينة الأشباح  ونادرا ما يمكن رؤية الموظفين ، وتعطل معظم الرحلات الجوية، واضطر للنوم على أرضية المطار وعلى المقاعد المعدنية في البداية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فسح ببلاش.. اليابان تمنح مبلغ مغري لكل سائح

سائح يدمر الأرضية الزجاجية لأضخم جسر معلق في أمريكا.. صور

الخطر القادم.. هذا الطقس يزيد من نشاط فيروس كورونا

بمقر النادي.. لاعبو الزمالك يجرون مسحة كورونا الثانية

بعد تراجع أعداد الإصابات.. هل يعيش فيروس كورونا أيامه الأخيرة بـ مصر ؟

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: فيروس كورونا لم يصل ذروته بعد

شاهد.. لحظة هجوم دب عملاق على سيدة أثناء محاولتها التقاط صورة معه

للرجال فقط.. أبرز طرق العلاج الطبيعية لآلام الكتف

بـ ماكياج صاخب .. إيمى طلعت زكريا بإطلالة تبهر متابعيها .. شاهد

أخبار الرياضة.. هجوم على مصطفى فتحي بعد إصابته بكورونا.. والأهلي يضم عمر ياسين من السد القطري

على غرار "التحرير".. رئيس الوزراء يأمر بتطوير ميادين طلعت حرب والأوبرا والعتبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي.. 5 فوائد صحية لتناول الشوكولاته الداكنة

بـ ماكياج صاخب .. إيمى طلعت زكريا بإطلالة تبهر متابعيها .. شاهد

آخرها الطاعون الدبلي .. 7 أمراض تهدد البشرية من بداية 2020