أم تنجو من الموت المحقق بعد لدغها من ثعبان سام للغاية.. تفاصيل

رقدت أم على فراش الموت عندما لدغها ثعبان سام كان يختبئ أسفل مسبح ابنها الصغير.

وروت شارلوت براون ، 38 سنة ، من بوويز في ويلز ، كيف كانت ستموت تقريبًا أثناء تنظيف ألعاب ابنها، في حديقة منزلها بعد ظهر الثلاثاء الماضي.

وأثناء تنظيفها لمسبح ابنها، انقض ثعبان سام عليها وغرز أنيابه في ساقيها لتبدأ محنتها التي كادت أن تودي بحياتها.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، اعتقدت شارلوت في البداية أنها تعرضت للعض من قبل أحد الحشرات ، ولكن في غضون ساعات كانت ساقها اليمنى منتفخة إلى ضعف حجمها الطبيعي تقريبًا.

نقلها الزوج ريكي ، 35 سنة ، إلى المستشفى في اليوم التالي وأخبرها الأطباء أن اللدغة يمكن أن تسبب جلطة دموية قاتلة لها.

ومضت الأم عدة أيام وهي بين الحياة والموت، إلا أن الأطباء تمكنوا من علاجها، بمضادات للسموم لتنجو من الموت المحقق بأعجوبة.