الفلاحين تكشف أسباب قلة الإقبال على شراء الأضاحى

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين انه قام بجوله في أحد اسواق بيع الاضاحي بمحافظة الجيزة للوقوف علي اسباب ضعف الاقبال علي الشراء.





ولفت إلي ان اهم الاسباب التي ادت إلي تراجع الاقبال على شراء الاضاحي عن مثيله في الموسم الماضي مع اقتراب عيد الاضحي المبارك والذي يعتبره مربو الانعام والتجار اهم المواسم بالنسبة لهم.





اقرأ أيضا :





وتابع قائلا :" انخفاض القوة الشرائية للمواطنين سببه تراجع الاحوال الاقتصادية لهم وقلة الدخول بعد توقف معظم الاعمال جراء الاجراءات الاحترازية التي اتخذت لمنع انتشار وباء كورونا وارتباك حركة البيع والشراء ".









واضاف ابوصدام ان غلق الاسواق لفتره كبيرة وزيادة عددالمربين الراغبين في التخلص من مواشيهم بالبيع مع قرب قدوم عيد الاضحي المبارك لارتفاع تكلفة التربية وارتفاع اسعار الاعلاف مع حرص الحكومة علي توفير اللحوم الحية بكميات كبيرة لمنع ارتفاع الاسعار أدي لكثرة المعروض من اللحوم الحية والمذبوحةمع قلة الطلب علي شرائها انخفضت اسعار اللحوم الحية واستقرت نسبيا اسعار اللحوم المذبوحة.

وأضاف أنه تراوحت اسعار كيلو اللحم البقري القائم ما بين50الي55 جنيها وكيلو اللحم الجاموس ما بين 40الي45 جنيها والماعز والاغنام ما بين 55الي60 جنيها.









فيما تراوحت اسعار اللحوم المذبوحة ما بين 110الي120 جنيه للكيلو.













واوضح عبدالرحمن ان الاقبال علي شراء الماعز والاغنام أكثر من معدلات شراء الماشيه لرغبة من المواطنين في ترشيد الاستهلاك لقلة الدخل مشيرا إلي أن ثمن خروف العيد يتراوح ما بين 3000الي 5000جنيه تقريبا حسب الوزن والنوع، فيما يتراوح سعر عجل الاضحية ما بين 18000 الي30000 جنيه تقريبا .







