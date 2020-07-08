وصول سما المصري للمحكمة الاقتصادية لمحاكمتها بتهمة سب وقذف ريهام سعيد

وصلت منذ قليل سما المصري إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، وذلك لحضور أولى جلسات محاكمتها بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.





وحضرت سما المصري من سجن القناطر التى تقضي فيه عقوبة حبسها ٣ سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور، مرتدية ملابس السجن البيضاء وكمامة طبية وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.





وبحسب أمر إحالة المتهمة سامية أحمد عطية، الشهيرة بـ"سما المصرى" فى القضية رقم 535 لسنة 2020، والمتهمة فيه سما المصرى بسب وقذف الإعلامية "ريهام سعيد".





وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها "سما المصرى"، قامت فى غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالاتهامات التالية:.

- قذفت عن طريق التليفون المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها "ريهام سعيد"، بأن أسندت لها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعنًا فى عرضها، وذلك بأن ظهرت فى مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.

-سبت بطريق التليفون المجنى عليها "ريهام سعيد"، بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة فى العرض، بأن ظهرت فى مقطع مصور وجهت فيه إليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.

-اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقئها عبر تطبيق "الواتساب".





-نشرت معلومات وأخبارا عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجنى عليها "ريهام سعيد" بدون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال كما ورد بالاتهام الأول وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



