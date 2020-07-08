لافروف: روسيا وتركيا تعملان للتوسط في وقف إطلاق النار بـ ليبيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا وتركيا تعملان من أجل التوسط لوقف إطلاق النار فورا في ليبيا.









ونقلت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء عن لافروف قوله إن الجيش الوطني الليبي، الذي تدعمه روسيا، مستعد لتوقيع وثيقة تقضي بوقف إطلاق النار ويأمل أن تتمكن تركيا من إقناع حكومة الوفاق.











يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت حكومة الوفاق قائمة بالميليشيات التي يجب تفكيكها في ليبيا.











وقالت قناة "العربية": "واشنطن طلبت من الوفاق تفكيك ميليشيا الحاراتي التي يرسلها الأتراك من سوريا، وميليشيا درع ليبيا".