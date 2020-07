محدش هيعرف يحل مكانك.. نادية الجندي تنعي رجاء الجداوي

View this post on Instagram

#رجاء_الجداوي 😓 كنتي مجمعنا دايما علي حب محدش حيعرف يحل مكانك الله يرحمك ⁦🙏🏻⁩ ويصبرنا علي فراقك ويصبر بنتها وحفيدتها وكل أصدقاءها ومحبيها نسألكم الدعاء ⁦🤲🏻⁩ #نادية_الجندي