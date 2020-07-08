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فن

محدش هيعرف يحل مكانك.. نادية الجندي تنعي رجاء الجداوي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:54 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نعت الفنانة نادية الجندي الفنانة رجاء الجداوي التى رحلت عن عالمنا منذ أيام ونشرت صورة لهما سويا عبر إنستجرام.


وكتبت نادية: "كنتي مجمعانا دايما علي حب محدش حيعرف يحل مكانك الله يرحمك  ويصبرنا علي فراقك ويصبر بنتها وحفيدتها وكل أصدقائها ومحبيها نسألكم الدعاء ⁦. 


وتوفيت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي داخل مستشفى "أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.


كان الفريق الطبي لـ رجاء الجداوي المعالج لها في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي، كشف عن آخر وصايا الفنانة المصرية وهي في فراش الموت داخل المستشفى بعد أن تدهورت حالتها الصحية فجر الأحد.


وصية رجاء الجداوي قبل الوفاة

وقال أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي إن وصيتها الأخيرة قبل فقدان وعيها ووضعها على الأنبوبة الحنجرية، هي "أنه في حالة وفاتها تدفن بمقابر العائلة بالقاهرة".


تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والأنبوبة الحنجرية، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.



وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.


تدهور حالة رجاء الجداوي قبل الوفاة

وتدهورت حالتها ووضعت في العناية المركزة، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، حيث تراوحت نسبته بين 87 و89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الساعة الخامسة والنصف صباح الأحد.
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