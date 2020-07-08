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فن

تحت الشمسية.. ياسمين عبد العزيز تخطف قلوب متابعيها.. شاهد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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اسماء الحسينى
شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين بإطلالة صيفية مع إكسسوارات خفيفة من تحت الشمسية.

ونالت صورتها إعجاب متابعيها وتلقت تفاعلا منهم بالتعليقات جاء بعضها كالآتي :

قمر ياناس ربنا يسعدك 

انتى تجننى 

عسولة اووى
 
من جهة أخرى، خاضت ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري. 

وشارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.
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