الديهي: الجانب الإثيوبي اتضحت نواياه وتخبطه بشأن حل أزمة سد النهضة.. فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك تعنت وعناد إثيوبي واضح فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة.



وأضاف الديهي خلال تقديم برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية ten إن وزارة الري، أصدرت بيانا أكدت خلاله استمرار الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.



وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم أن الجانب الإثيوبي اتضحت نواياه وتخبطه، ويفتقر للإرادة السياسية لتوقيع الاتفاق بشأن السد.



وأشار الديهي إلى ان مصر أبدت مرونة كبيرة في مقترحاتها بشأن سد النهضة ولكن الجانب الإثيوبي متعنت.