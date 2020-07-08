الموت يفجع الفنان مصطفى قمر

أعلن الفنان مصطفى قمر ، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، عن وفاة ابن عمه «سامح قمر»، ولم يكشف عن تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان، مكتفيًا بالدعاء للمتوفى.





توفى الى رحمة الله ابن عمي /سامح قمر ربنا يرحمه برحمته كنت باحبه جدا كان زي اخويا بالظبط وكان سند لينا الطيبة والجدعنة والرجولة ربنا يرحمك يا سامح فجيعة بالنسبة لعيلة قمر كلها " انا لله وانا اليه راجعون" ادعوله بالرحمة». وكتب مصطفى قمر ، في منشوره: «





من جهة أخرى، شوَّق الفنان مصطفى قمر ، جمهوره، بشأن مفاجأة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





ونشر مصطفى قمر صورة له، رفقة "حميد الشاعري، ايهاب توفيق، هشام عباس"، وعلق هليا "بوم.. انتظروا مفاجأة كبيرة قريبا.. باقي 15 يوما".





من ناحية أخرى طرح مصطفى قمر أول دعاء من ألبوم "حنن عليا يارب" للجمهور عبر قناته على "يوتيوب"، والذي يحمل اسم "وش الخير".





ومن المقرر طرح باقي الأدعية أيضًا عبر قناة مصطفى قمر على اليوتيوب، وعبر عدد من المنصات الإلكترونية أيضًا.



