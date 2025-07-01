مدرب ولفرهامبتون السابق: مرموش قادر على صنع التاريخ مثل محمد صلاح

أكد ميك مكارثي لاعب مانشستر سيتي السابق ومدرب ولفرهامبتون السابق، أن عمر مرموش قادر على السير على خطى محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.

وقال مكارثي في تصريحات خلال مداخلة زوم عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: " اعتقد أن عمر مرموش حقق هدف كبير بالاندماج السريع مع الفريق كما أن الجماهير تحبه والمدرب جوارديولا معجب به".

وأضاف: " لا أري مانع في سير عمر مرموش على خطى محمد صلاح، مو كان انسان متواضع ورائع على المستوى الشخصي ولاعب محترف واتمنى أن أرى مثله الكثيرين في الدوري الإنجليزي".

وبسؤاله عن تحضير السيتي للموسم الجديد عن طريق بطولة كأس العالم للأندية قال: "هذا ليس افضل استعداد، اعتقد أن الفريق احتاج للراحة بعد موسم صعب، ولا أري أن كأس العالم منافسة جيدة لانها في توقيت صعب حتى ولو فاز بها السيتي سيكون فوزًا رائعًا ولكن ليس أفضل تأهيل للبريميرليج".

وتابع: " السيتي سيندم على المشاركة في هذه البطولة لأنها في توقيت صعب وستكون مرهقة للاعبين، الفريق كان يحتاج للراحة من أجل الاستعداد للموسم الجديد، بدلًا من المشاركة في بطولة جديدة".