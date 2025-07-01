قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكسيوس: إسرائيل تُبدي مرونة في صفقة تبادل الأسرى وسط ضغوط داخلية ومناورات تفاوضية
الأمين العام للاتحاد الكويتي يكشف كواليس استضافة السوبر المصري بالكويت
أسباب انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025
أول حوار لوسيلة أمريكية.. عراقجي: لن نستأنف التفاوض تحت القصف.. والتخصيب مسألة كرامة وطنية
طريقة استخراج جواز سفر لأول مرة 2025 .. المستندات والرسوم المطلوبة
نشأت الديهي: ثورة 30 يونيو بدأت معها يقظة وطنية حقيقية
ناقد رياضي يفجر مفاجأة: عقد زيزو وتريزيجيه مع الأهلي 5 ملايين في الموسم
وزير الاتصالات: المصريون يمتلكون وعيا رقميا.. ومصر الأولى إفريقيا في سرعة الإنترنت
وزير الإسكان: لا طرد للمواطنين بسبب قانون الإيجار الجديد والدولة ستوفّر وحدات بديلة في المحافظات والمدن الجديدة| تفاصيل
مجلس إدارة الأهلي يعتمد الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي للموسم الجديد
وزير الاتصالات: المصريون يمتلكون وعيًا رقميًا.. ومصر الأولى إفريقيًا في سرعة الإنترنت
طموح الموج الأزرق.. موعد مباراة الهلال والسيتي بمونديال الأندية والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب ولفرهامبتون السابق: مرموش قادر على صنع التاريخ مثل محمد صلاح

مرموش
مرموش
يارا أمين

أكد ميك مكارثي لاعب مانشستر سيتي السابق ومدرب ولفرهامبتون السابق، أن عمر مرموش قادر على السير على خطى محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.

وقال مكارثي في تصريحات خلال مداخلة زوم عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: " اعتقد أن عمر مرموش حقق هدف كبير بالاندماج السريع مع الفريق كما أن الجماهير تحبه والمدرب جوارديولا معجب به".

وأضاف: " لا أري مانع في سير عمر مرموش على خطى محمد صلاح، مو كان انسان متواضع ورائع على المستوى الشخصي ولاعب محترف واتمنى أن أرى مثله الكثيرين في الدوري الإنجليزي".

وبسؤاله عن تحضير السيتي للموسم الجديد عن طريق بطولة كأس العالم للأندية قال: "هذا ليس افضل استعداد، اعتقد أن الفريق احتاج للراحة بعد موسم صعب، ولا أري أن كأس العالم منافسة جيدة لانها في توقيت صعب حتى ولو فاز بها السيتي سيكون فوزًا رائعًا ولكن ليس أفضل تأهيل للبريميرليج".

وتابع: " السيتي سيندم على المشاركة في هذه البطولة لأنها في توقيت صعب وستكون مرهقة للاعبين، الفريق كان يحتاج للراحة من أجل الاستعداد للموسم الجديد، بدلًا من المشاركة في بطولة جديدة".

ميك مكارثي مانشستر سيتي عمر مرموش محمد صلاح الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

1000 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

اسعار السجائر اليوم 30/6 بعد الزيادة.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت؟

أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟

أسعار السجائر الجديدة

لن تكون الزيادة الأخيرة.. أسعار السجائر اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 في مصر

الطفلة التونسية مريم

طائرة مسيرة للإنقاذ.. تطورات البحث عن الطفلة التونسية مريم

انخفاض أسعار الأسمنت اليوم

انخفاض أسعار الأسمنت اليوم بعد موجة الارتفاعات المفاجئة.. زيادة المعروض السبب

رياح قاسية وأمواج غادرة.. مأساة طفلة تونسية تبتلعها المياه أمام أعين والدتها..صور

أمواج غادرة.. شاهد مأساة طفلة تونسية ابتلعتها المياه أمام أعين والدتها

عمرو أديب

عمرو أديب: “رجل أعمال يتبرع بـ38 مليون جنيه لأسر شهداء حادث الإقليمي”

ترشيحاتنا

عباس عراقجي

عراقجي: لا مفاوضات مع واشنطن في ظل التهديدات.. وسنرد بحزم على أي هجوم

ثروت الخرباوي

إفشال مخططاتهم.. ثروت الخرباوي: 30 يونيو ليست فقط إسقاط حكم الإخوان

ثورة 30 يونيو

عماد الدين حسين: الرئيس السيسي وجه رسائل إقليمية قوية في ذكرى 30 يونيو.. فيديو

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| حظك اليوم وتوقعات الأبراج .. مشروب طبيعي يعالج آلام المفاصل .. كل ما لا تعرفه عن مرض الصفراء للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف

5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف
5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف
5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف

سالم الدوسري يقترب من دخول القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025

سالم الدوسري
سالم الدوسري
سالم الدوسري

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى

فيديو

تصريحات بن رمضان

بن رمضان: اخترت الأهلي من قلبي وتحملت الانتقادات علشان القرار ده

الفنانة نبيلة السيد

أشهر عانس في السينما المصرية قضى عليها السرطان... تعرف على قصة حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد