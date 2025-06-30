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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عشاء بـ75 ألف جنيه.. محمد صلاح يثير الجدل خلال زيارته إلى تركيا

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

أثارت زيارة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى تركيا الكثير من الجدل والاهتمام، خصوصًا بعد تناول طعامه في منطقة غوموشلوك، وهي واحدة من أفخم المناطق السياحية في البلاد.

جدير بالذكر أن محمد صلاح، يُواصل قضاء عطلته الصيفية في مدينة بودروم التركية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

اجازة محمد صلاح في تركيا

يبدو أن محمد صلاح، حريص هذه المرة، على الابتعاد عن الأضواء، حيث نجح في تفادي عدسات المصورين، رغم الاهتمام الإعلامي الكبير بمكان تواجده.

تزامن وجود صلاح في بودروم مع احتفالات نادي جالاتا سراي بتتويجه بلقب الدوري التركي، ما ساهم في انشغال المصورين الأتراك عن متابعة أخبار النجم المصري. ورغم ذلك، تمكن بعض الصحفيين المحليين من تحديد مكان إقامته في منتجع "سيبا هاوسز"، حيث يقيم بالقرب من شاطئ تابو.

أفادت تقارير بأن صلاح يلجأ إلى التنكر ليلاً، مستخدمًا قبعة وقناعًا لتفادي الأنظار، خاصة خلال زيارته لمطاعم ومقاهي راقية مثل "زوما" و"ماندرين".

أما على شاطئ "لوكا"، فقد فشلت محاولات المصورين في التقاط أي صور واضحة له.

فاتورة عشاء محمد صلاح

تجولت الصحف التركية لتسليط الضوء على قيمة فاتورة وجبة العشاء التي تناولها صلاح في مطعم مأكولات بحرية فاخر. وشهدت الفاتورة مبلغًا يصل إلى حوالي 1500 دولار، أي ما يعادل 60 ألف ليرة تركية، مما أثار جدلاً واسعًا بين محبي كرة القدم ومتابعي أخبار المشاهير.

مُعجبون ومتابعون اختلفوا في آرائهم حول ما إذا كانت هذه التكلفة معقولة لعشاء في واحد من أفخم المطاعم البحرية، أو إذا كانت مرتفعة بشكل مبالغ فيه. 

عند خروجه من المطعم، صادف صلاح مجموعة من الصحفيين الذين كانوا بانتظاره، وتحدث إليهم بهدوء، قائلًا: "أنا هنا فقط لقضاء عطلة، من فضلكم". هذه العبارة تشير إلى رغبته في الاستمتاع بخصوصية عطلته، بعيدًا عن ضغوطات وسائل الإعلام وملاحقة الجمهور.

بعد تناول العشاء، واصل محمد صلاح عطلته بزيارة أحد النوادي الليلية في منطقة ياليكافاك، المعروفة بنشاطها الليلي الفاخر والفعاليات الترفيهية المتنوعة. 

موعد بداية الدوري الانجليزي

نجح ليفربول في حصد لقب الدوري الإنجليزي 2024-2025 للمرة العشرين في تاريخه ليعادل مانشستر يونايتد كأكثر فريق إنجليزي تتويجًا باللقب.

وقاد محمد صلاح فريقه للقب آخر في البريمييرليج بعد موسم 2019-2020 ليؤكد تفوق الريدز على باقي الخصوم بعد حسم اللقب قبل أربع جولات كاملة من النهاية.

وتنطلق النسخة الجديدة من البريميرليج بمواجهة ليفربول وبورنموث يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس على ملعب أنفيلد، كما تحدد موعد انتهاء الدوري الإنجليزي، إذ ستكون الجولة 38 (الأخيرة) يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026.

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