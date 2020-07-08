AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حدود ملتهبة.. صور الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة في موقع الاشتباكات بين الصين والهند

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:34 م
اقليم لاداخ الجدودي
اقليم لاداخ الجدودي
Advertisements
أظهرت صور الأقمار الصناعية الجديدة التي تم التقاطها من وادي جالوان - موقع الاشتباكات التي وقعت الشهر الماضي بين الصين والهند والتي أسفرت عن مقتل 20 من أفراد الجيش الهندي - أن القوات الصينية تحترم مناقشات فك الارتباط الأخيرة مع الهند وانسحبت على بعد كيلومترين من منطقة الصراع.

وتظهر الصور التي التقطتها شركة ماكسار تكنولوجيز ومقرها الولايات المتحدة يوم الاثنين أن القوات الصينية تسحب قواتها من وادي جالوان ، كجزء من إجراء فض الاشتباك المتفق عليه سابقا.
وقال ليو زونغيي رئيس مركز جنوب آسيا للأبحاث في معاهد شنغهاي للدراسات الدولية لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست "الصين لا تريد خوض الحرب ولا تمتلك الهند القدرة على خوض حرب".


والتقى وزير الخارجية الصيني وانج يي ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في وقت سابق يوم الأحد، واتفق الطرفان على بدء فك القوات على طول خط السيطرة الفعلية - الحدود الفعلية القائمة بين البلدين منذ عام 1962 الحرب الصينية الهندية.

ووفقا لـ بيان وزارة الشؤون الخارجية الهندية بشأن هذه المسألة، "لقد أكدوا من جديد أنه يجب على كلا الجانبين احترام ومراقبة خط المراقبة الفعلية بدقة وعدم اتخاذ أي إجراء من جانب واحد لتغيير الوضع الراهن والعمل معًا لتجنب أي حادث في المستقبل يمكن أن يزعج السلام والهدوء في المناطق الحدودية". 

والقوات من كلا الجانبين الآن بحزم في نهاياتها من خط السيطرة الفعلية، وفقا لمصادر تحدثت مع منفذ NDTV ومقره نيودلهي. 

وقالت مصادر حكومية هندية للمنفذ إنها "تأمل بحذر" في أن تواصل الصين الانسحاب من وادي جالوان وهوت سبرينجز وجوجرا بحلول منتصف يوليو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواجهة عنيفة بين الهند والصين .. مقتل ضابط وجنديين في لاداخ ومباحثات لنزع فتيل الأزمة

مواجهات عنيفة في لاداخ.. الصين تتهم الهند باختراق الحدود ومهاجمة جنودها

بعد اشتباكات الجيش الصيني.. أول قرار من وزير الدفاع الهندي

حدود ساخنة.. تفاصيل المواجهة الدموية بين الهند والصين.. خسائر وقتلى بالجيشين في لاداخ.. نيودلهي تلجأ للدبلوماسية وبكين تقذف بالاتهامات ..صور

ارتفاع عدد قتلى الجيش الهندي إلى 20 بعد مواجهات مع الصين

بعد اشتباكات عنيفة.. الصين تعلن توصلها لاتفاق مع الهند لحل الخلاف الحدودي

ترشيحاتنا

اليانسون لعلاجه.. تعرف على أعراض مرضى القولون العصبي

دقيقة حدادا على روحه..مجلس الوزراء ينعي الفريق العصار فى أول اجتماع بعد وفاته

توقع تسجيل صفر وفيات خلال سبتمبر.. خبير أوبئة: مصر نجحت فى السيطرة على فيروس كورونا

تسعى وراء المال.. المسماري: إذا استمر الوضع الليبي الحالي ستنتقل السيادة إلى أنقرة

اصنع حظى الخاص.. صالح جمعة يشعل السوشيال ميديا| شاهد

بأمر الفيفا 4 سنوات.. مجدي عبدالغني: إجراء انتخابات مجلس اتحاد الكرة لمدة عام "كلام كفتة"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدود ملتهبة.. صور الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة في موقع الاشتباكات بين الصين والهند

كنت بعاني كبت جنسي.. محامٍ حقوقي يعترف بوقائع تحرشه بـ سيدات

جلسة تصوير لقاء الخميسي تعرضها للانتقادات.. والجمهور: دا فوتوشوب