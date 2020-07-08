حدود ملتهبة.. صور الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة في موقع الاشتباكات بين الصين والهند

أظهرت صور الأقمار الصناعية الجديدة التي تم التقاطها من وادي جالوان - موقع الاشتباكات التي وقعت الشهر الماضي بين الصين والهند والتي أسفرت عن مقتل 20 من أفراد الجيش الهندي - أن القوات الصينية تحترم مناقشات فك الارتباط الأخيرة مع الهند وانسحبت على بعد كيلومترين من منطقة الصراع.





وتظهر الصور التي التقطتها شركة ماكسار تكنولوجيز ومقرها الولايات المتحدة يوم الاثنين أن القوات الصينية تسحب قواتها من وادي جالوان ، كجزء من إجراء فض الاشتباك المتفق عليه سابقا.













والتقى وزير الخارجية الصيني وانج يي ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في وقت سابق يوم الأحد، واتفق الطرفان على بدء فك القوات على طول خط السيطرة الفعلية - الحدود الفعلية القائمة بين البلدين منذ عام 1962 الحرب الصينية الهندية.





ووفقا لـ بيان وزارة الشؤون الخارجية الهندية بشأن هذه المسألة، "لقد أكدوا من جديد أنه يجب على كلا الجانبين احترام ومراقبة خط المراقبة الفعلية بدقة وعدم اتخاذ أي إجراء من جانب واحد لتغيير الوضع الراهن والعمل معًا لتجنب أي حادث في المستقبل يمكن أن يزعج السلام والهدوء في المناطق الحدودية".





والقوات من كلا الجانبين الآن بحزم في نهاياتها من خط السيطرة الفعلية، وفقا لمصادر تحدثت مع منفذ NDTV ومقره نيودلهي.





وقالت مصادر حكومية هندية للمنفذ إنها "تأمل بحذر" في أن تواصل الصين الانسحاب من وادي جالوان وهوت سبرينجز وجوجرا بحلول منتصف يوليو.

وقال ليو زونغيي رئيس مركز جنوب آسيا للأبحاث في معاهد شنغهاي للدراسات الدولية لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست "الصين لا تريد خوض الحرب ولا تمتلك الهند القدرة على خوض حرب".