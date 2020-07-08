الدوري الإيطالي.. نابولي يحقق فوزًا صعبًا على جنوي

‎اقتنص نابولي فوزًا صعبًا بهدفين مقابل هدف من ملعب مضيفه جنوى اليوم الأربعاء في المرحلة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي شهدت أيضًا تعادل فيورنتينا مع ضيفه كالياري بدون أهداف.





وارتفع رصيد نابولي، الذي حقق فوزه السابع في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، إلى 51 نقطة في المركز الخامس.





وتجمد رصيد جنوى الذي أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة، عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.









افتتح رييس ميرتينز التسجيل لنابولي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن إدواردو جولدانيجا تعادل لجنوى في الدقيقة 49.



