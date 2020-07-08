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نجل العصار: الأسرة لمست حب الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:28 م
اللواء محمد العصار
اللواء محمد العصار
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محمود محسن
قال المهندس أحمد العصار، نجل الفريق الراحل محمد العصار، إن الفريق العصار مر بفترة صعبة آخر 3 أسابيع، وكان لديه جلد شديد ومقاومة تجاه المرض.

وأكد "العصار " خلال مداخلة هاتفية برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، مضيفًا: أن والده كان مقاتلًا ولكن قضاء الله وقدره، ووالده كان صابر وراضي بقضاء الله، ورائنا كامل الاهتمام من رئيس الجمهورية وحرمه.

وأضاف " نجل اللواء العصار " أن الأسرة لمست حب الناس لوالده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا:" هذا الشعور نبيل جدًا وأشكرهم كثيرًا وكان أكثر منة توقعاتنا".

واستهل اجتماع مجلس الوزراء بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

 كما نعى المجلس ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الذي وافته المنية مساء يوم الاثنين. 
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