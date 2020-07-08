بفستان قصير.. سلمى رشيد تبرز أنوثتها بإطلالة صيفية

نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت سلمى رشيد بإطلالة صيفية جذابة ومثيرة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.



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وظهرت

فستان كت قصير ليكرا باللون البيج، واختارت عليه سابوه باللون الأبيض على قدميها، وهو ما تناسب مع إطلالتها وابرزها.

وتركت

شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز إطلالتها بشكل كبير وتناسب معها.



وأكملت

إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه لتتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت

أن تبرز إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث ارتدت قلادة مميزة باللون الفضي وخاتم بنفس اللون، مع طلاء أظافر باللون الأحمر، وحقيبة باللون الأسود حول خصرها، و نضارة شمس باللون البينك.