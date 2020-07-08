بفستان قصير.. سلمى رشيد تبرز أنوثتها بإطلالة صيفية

وظهرت سلمى رشيد فستان كت قصير ليكرا باللون البيج، واختارت عليه سابوه باللون الأبيض على قدميها، وهو ما تناسب مع إطلالتها وابرزها.
وتركت سلمى رشيد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز إطلالتها بشكل كبير وتناسب معها.
وأكملت سلمى رشيد إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه لتتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
واختارت سلمى رشيد أن تبرز إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث ارتدت قلادة مميزة باللون الفضي وخاتم بنفس اللون، مع طلاء أظافر باللون الأحمر، وحقيبة باللون الأسود حول خصرها، و نضارة شمس باللون البينك.
وتركت سلمى رشيد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز إطلالتها بشكل كبير وتناسب معها.
وأكملت سلمى رشيد إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه لتتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
واختارت سلمى رشيد أن تبرز إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث ارتدت قلادة مميزة باللون الفضي وخاتم بنفس اللون، مع طلاء أظافر باللون الأحمر، وحقيبة باللون الأسود حول خصرها، و نضارة شمس باللون البينك.