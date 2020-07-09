سكان منطقة أحمد العربى بطنطا يشكون من انتشار أكوام القمامة

شكت السيدة صالحة صابر ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم بمنطقة أحمد العربي المتفرعة من 25الجلاء حي ثان طنطا محافظة الغربية .





وتقول فى رسالتها : نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ومخلفات البناء ونرجو من حى برفعها القمامة .





وأشارت القارئة إلى أن تجمع القمامة بهذه الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والأمراض .

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