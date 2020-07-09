AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان منطقة أحمد العربى بطنطا يشكون من انتشار أكوام القمامة

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:59 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكت السيدة صالحة صابر ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم  بمنطقة أحمد العربي المتفرعة من 25الجلاء حي ثان طنطا محافظة الغربية .

وتقول فى رسالتها : نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ومخلفات البناء  ونرجو من حى برفعها  القمامة .

وأشارت القارئة إلى أن تجمع القمامة بهذه  الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والأمراض .
أقراء ايضا :


 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خوفا من الأمراض.. سكان شارع الهانوفيل بالعجمى فى الإسكندرية يشكون من تراكم أكوام القمامة

سكان شارع التروللي بالمطرية يشكون من انتشار القمامة

سكان عزبة المساعي بالمنوفية يستغيثون من تراكم أكوام القمامة

رواد الطريق الدائرى بموقع أرض المزادادت فى الإسماعيلية يشكون من تراكم القمامة

صناديق لجمع القمامة.. مطلب سكان مدينة الشعراء بدمياط

أهالى ترعة عبد العال بفيصل يشكون من أكوام القمامة

ترشيحاتنا

الأهلي يوافق على تمديد إعارة أزارو للاتفاق السعودي .. وطلب المغربي يعطل الإعلان الرسمي

بـ توب أبيض .. منة فضالي تبرز جمالها بإطلالة كاجوال

قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة غدا .. اعرف السبب‎

لو أقولك إني بحبك الحب شوية عليك.. لقاء الخميسي تغازل زوجها.. فيديو

19 شرطا للانضمام للكليات والمعاهد العسكرية.. تعرف عليها

الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دورى أبطال أوروبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مراحل .. مكونات جهاز المناعة وطريقة مواجهة الأمراض

mercedes x class2020 سيارة فريدة من نوعها.. صور

ثمرة تفاح تغنيك عن فنجان القهوة.. ما السر ؟