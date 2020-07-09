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محافظات

جولة تفقدية لمحافظ الغربية لمتابعة أعمال التطوير بمدينة طنطا.. صور

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:14 ص
محافظ الغربية
محافظ الغربية
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احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا، الليلة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمدينة طنطا، وتابعا خلالها الأعمال الجارية بموقف الجلاء، وما يتم به من إنشاء مظلات للموقف.


كما تفقد محافظ الغربية ونائبه، أعمال إنشاء جزيرة بالشارع الرئيسي بسبرباي بعد استكمال رصف الشارع.

وشملت الجولة تفقد منطقة الاستاد وشارع البحر، وتم رفع إشغالات كافيهات من الطريق العام لعدد 2 كافيه "كراسي وتزابيزات زائدة".

ووجه محافظ الغربية رئيس حى أول وثان طنطا برفع القمامة أولا بأول من الشوارع حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وأكد "تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

شارك في الجولة عادل داود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا والمهندس محمد البدري ممثلا عن إحدى الشركات الوطنية، والمقدم ابراهيم كامل، ونائب رئيس مركز ومدينة طنطا.

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