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رياضة

مهيب عبد الهادي: فرجاني ساسي لا يمانع التجديد للزمالك.. وحازم إمام يشترط الحصول على جزء من مستحقاته ..فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
زف الإعلامي مهيب عبد الهادي، بشرى سارة لـ جماهير نادي الزمالك مؤكدا أن فرجاني ساسي نجم الفريق لا يمانع مطلقا من التجديد للفريق في الفترة الحالية.

وأضاف "مهيب"، في تصريحات متلفزة على قناة "إم بي سي مصر"، أن فرجاني سعيد في الزمالك، ويوافق على التجديد؛ بشرط الحصول على المقابل المادي الذي يريده، موضحا أن التجديد لـ ساسي بأي رقم يعد مكسبا واستثمارا لـ الزمالك.


وأشار إلى أن حازم إمام نجم الزمالك وافق على التجديد للفريق أيضا ولكن مع ضرورة تقاضي جزء من مسحقاته، مستطردا "حازم إمام أعلن موافقته ولكن بشرط الحصول على جزء من مستحقاته فور التجديد".

وعلى الجانب الآخر نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، في تجديد عقد يوسف اوباما لاعب الفريق الأول؛ للاستمرار داخل النادي الأبيض في الفترة المقبلة، لغلق هذه الصفحة تمامًا في ظل ترديد بعض الشائعات.

وشهدت الساعات الماضية الكثير من الشائعات، حول انتقال يوسف أوباما للنادي الأهلي، حيث أكد البعض عرضه على القلعة الحمراء إلى جانب أحد الوكلاء مع موافقته على الانتقال للأهلي.
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