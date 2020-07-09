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محافظات

صحة دمياط: بدء توقيع الكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:56 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
أعلنت مديرية الشئون الصحية بدمياط، بدء قبول توقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 الراغبين في التقدم بأوراق ترشحهم.

وأضافت المديرية في بيانها، أن توقيع الكشف مستمر حتى يوم 17 يوليو الجاري، ويبدأ الكشف من الساعة  التاسعة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساءً، على أن تقدم الطلبات إلى مدير المجلس الطبي العام ( الكمسيون الطبي) والمتواجد بمستشفى دمياط التخصصى طوال الفترة المحددة.

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وأضاف البيان، أن الكمسيون الطبي سيبدأ في توقيع الكشف الطبي على المرشحين المتقدمين مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظا على سلامتهم.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلنت موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المؤلف من 180 عضوا، يومي 11 و12 أغسطس، على أن يبدأ تصويت المصريين في الخارج، يومي الثامن والتاسع من أغسطس.
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