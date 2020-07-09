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رياضة

بيدرو يقود مران الجونة استعدادا للدورى

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:27 م
بيدرو
بيدرو
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عبدالله هشام
عاد البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني لفريق الجونة، لقيادة مران الفريق الجماعي عقب وصوله إلى مصر بنهاية الأسبوع الماضي استعدادا لعودة منافسات الدورى المصري بعد فترة توقف دامت لأكثر من ثلاثة اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا . 

وأجري فريق الجونة خلال الايام الماضية مسحتين للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا طبقا للبروتوكول الذي وضعه اتحاد الكرة ، وتبين اصابة حالة واحدة قبل استئناف التدريبات . 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن استنئاف مسابقة الدوري يوم 6 اغسطس المقبل . 

جدير بالذكر ان فريق الجونة يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري قبل فترة التوقف برصيد 20 نقطة بينما يحتل صدارة الترتيب النادي الاهلي برصيد 49 نقطة . 

بيدرو يقود مران الجونة استعدادا للدورى
بيدرو يقود مران الجونة استعدادا للدورى
بيدرو يقود مران الجونة استعدادا للدورى
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