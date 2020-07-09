4 قروش انخفاضا في أسعار الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 يوليو 2020

انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم، الخميس 9-7-2020، انخفاضا طفيفا أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، بمقدار يتراوح بين قرش و4 قروش، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، الأربعاء، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.









ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.97 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.99 للشراء.





16.07 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.09 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.98 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.01جنيه للشراء.





16.08 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.11 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك مصر

15.98 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.01جنيه للشراء.





16.08 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.11 جنيه للبيع.

















سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.97 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.99 جنيه للشراء.





16.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.09 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.98 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.00 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.10 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.96 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.97 جنيه للشراء.





16.06 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.07 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.97 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.98 جنيه للشراء.





16.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.08 للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة

15.97 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.01 جنيه للشراء.



