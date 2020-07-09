موجة عنف.. روسيا تحذر إسرائيل من عواقب ضم أراضي الضفة

حذرت روسيا، اليوم الخميس، إسرائيل من العواقب الوخيمة لتنفيذ خطط ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن أي محاولات من قبل إسرائيل لفرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة، ستضع حدا لأفق التسوية وستتسبب بموجة عنف.





يأتي ذلك في وقت تندد فيه الدول العربية والأجنبية بخطة الضم، ومن المقرر أن يعقد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي اجتماعا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة الإجراءات التي سيقوم بها الاتحاد في حال أقدم الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ مخطط الضم.





وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي "عبد الرحيم الفرا" في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الخميس إن الاجتماع سيناقش أيضًا كيفية الحفاظ على مبدأ حل الدولتين.





واعتبر الفرا بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي اكد أن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية ليس حلا، إنما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، اعتبره بمثابة رسالة واضحة لإسرائيل والإدارة الأمريكية بأن الاتحاد لن يعترف بأي تغيير يطرأ على حدود الرابع من يونيو.





وأشار سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا إلى أن بعض وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يرون أنه يجب أن يتم اتخاذ إجراءات عملية قبل تنفيذ مخطط الضم.