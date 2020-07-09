AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزارة النقل:1463173 عدد ركاب مترو الأنفاق و601502 راكب استقلوا السكة الحديد خلال 24 ساعة

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:35 م
ركاب مترو الانفاق
ركاب مترو الانفاق أمس
Advertisements
حمادة خطاب
أعلنت وزارة النقل، عدد ركاب محطات مترو الأنفاق أمس الاربعاء ، وحيث بلغ بإجمالي ركاب مترو الأنفاق في خطوطه الثلاثة 1463173  راكبا.

و أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس ، عدد ركاب قطارات السكة الحديد أمس، حيث وصل عدد الركاب إلى 601502  راكب في جميع خطوط السكة الحديد.

وأكدت الوزارة أن عدد رحلات السكة الحديد، على جميع الخطوط بلغ 834 رحلة، حيث واصلت أعمال تطهير وتعقيم المحطات والقطارات وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه تم تعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية وتشغيل قطارات إضافية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتعديل ميعاد الحظر الموصلات العامه ليبدا من الساعة ١٢ منتصف الليل حتى الرابعة صباحًا.

وقامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء، وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على عدد ركاب مترو الأنفاق والسكة الحديد أمس السبت

النقل توضح عدد الركاب والبضائع خلال 24 ساعة الماضية

حركة النقل فى مصر.. 374315 راكبا في جميع خطوط السكة الحديد.. ووصول 20 سفينة..وتصدير 165 ألف طن

900 ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق.. و400 ألف بالسكة الحديد.. تفاصيل

مليون و57 ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق أمس و374 ألفا بالسكة الحديد.. تفاصيل

النقل: مليون راكب استقلوا مترو الأنفاق أمس و360 ألف بالسكة الحديد .. تفاصيل

ترشيحاتنا

وقوع قتلى.. اشتباكات عنيفة أمام مقر حرس المنشآت النفطية في طرابلس

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية بالعلاوة الدورية المقررة من بداية يوليو

بـ توب أبيض .. منة فضالي تبرز جمالها بإطلالة كاجوال

بـ ماكياج أخضر.. ميار الغيطي بإطلالة مثيرة للجدل من أحدث جلسة تصوير

الإفتاء تكشف صفات عباد الله الصالحين

بـ 5 وصفات مختلفة .. إليك عصير الليمون الأمثل للمناعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جذاب.. ديانا حداد بإطلالة تبهر متابعيها على البحر.. شاهد

بـ ماكياج أخضر.. ميار الغيطي بإطلالة مثيرة للجدل من أحدث جلسة تصوير

بـ 5 وصفات مختلفة .. إليك عصير الليمون الأمثل للمناعة