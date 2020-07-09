لسلوك أردوغان العدواني.. البرلمان الأوروبي: أنقرة باتت تهديدا لنا

أكد أحد أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أن تحرش تركيا بالسفن الفرنسية كان سيؤدي لكارثة، لافتًا إلى أن أنقرة باتت تهديدا لأوروبا بسبب سلوك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.









ودعا عضو البرلمان في تصريحات لـ"العربية"، إلى وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، مشيرًا إلى انتهاء الأقوال مع تركيا والوصول إلى أفعال معها.





وكانت سفينة فرنسية تشارك في مهمة للحلف الأطلسي في البحر المتوسط تعرضت في يونيو الماضي لعمل "عدواني من قبل زوارق تركية، ودعت باريس الناتو إلى التحقيق في هذا العدوان الغاشم من أنقرة.



