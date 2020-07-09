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أخبار العالم

المخابرات الألمانية: تنظيم الإخوان خطر لا بديل عن مواجهته

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشف تقرير للمخابرات الألمانية، ازدياد المخاطر التي يمثلها تنظيم الإخوان الذين يتلقون دعمًا من حكومة أنقرة، ذاكرة إن هذا التنظيم يمثل خطرًا على ألمانيا، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.

وقال التقرير المخابراتي إن عدد عناصر الإخوان في ألمانيا زاد بنحو 300 شخص.  

تتجه ألمانيا لتضييق الخناق على التنظيم، حيث عبر وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، عن سعادته بحظر حزب الله في ألمانيا، مؤكدًا أن تهديدات المتشددين ما زالت مرتفعة بالبلاد. 

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أعلن قبل شهرين، حظر حزب الله اللبناني، من العمل في البلاد، ونتيجة للقرار داهمت الشرطة 4 مساجد ومنظمات في برلين ودورتموند ومونستر وبريمن يعتقد أن لها صلات بحزب الله.

وقبل ذلك، أكدت هيئة حماية الدستور في ولاية بادن فورتمبرج الألمانية أن تنظيم الإخوان ما زال يشكل خطرًا كبيرًا للغاية على البلاد.

ووضعت الهيئة في تقريرها السنوي الذي يتكون من 181 صفحة ،المتطرفين على قائمة أخطر التحديات التي تواجه القيم الديمقراطية الألمانية وتشكل خطرًا داهمًا على البلاد، وعلى رأسهم السلفيون والإخوان المسلمون وبعض المنظمات التركية مثل حركة ملي جوروس ومنظمة حزب الله التي حظرتها البلاد مؤخرًا.


وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد أعضاء هذه الجماعات من 3860 في عام 2018 إلى 4105 في عام 2019، وزيادة الجرائم ذات الدوافع المتطرفة من 28 عام 2018 إلى 37 العام الماضي في الولاية.
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