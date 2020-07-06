AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ليست روسيا أو أمريكا.. دولة كبرى قد تطيح بأحلام أردوغان هذه المرة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:24 م
ألمانيا تسعى لترويض
ألمانيا تسعى لترويض أردوغان
Advertisements
قسم الخارجي
تخوض ألمانيا مباراة صعبة ضد تركيا وحكومة الرئيس رجب أردوغان، تود خلالها لو تنتهي لصالحها وتنهي نزيف الاقتصاد الألماني من خلال مواطني أردوغان، وتنهي شغب أنقرة في مياه المتوسط ودولتي ليبيا وسوريا ، وفق ما قالت صحيفة جريك سيتي تايمز.


وتضطر ألمانيا إلى التعامل مع تركيا للاقتراب الجغرافي ولوجود نحو 5 ملايين تركي بألمانيا.



تحت ذريعة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، هناك على الأقل ثلاث مصالح مختلفة تمامًا على المحك تريد ألمانيا التخلص منها أو على الأقل تحجيمها.


فهناك تبادل تجاري لا تريده ألمانيا بالشكل الحالي وتسعى لتقليله، وهناك نزاع سياسي في تسخير تركيا للناتو،  ورغبة في الانتقام وضرب أحلام أردوغان في سوريا وليبيا ومؤخرًا العراق.


والآن بعد أن أصبح أردوغان يعتمد بشدة على العملات الأجنبية، فإن ألمانيا لديها القوة التي تموله بها من خلال تحويلات ملايين الأتراك، وهذا ما تريد ألمانيا وقفه.


و كلما كان الوضع أسوأ في الاقتصاد التركي ، كان ذلك أفضل للمصالح الألمانية في البلاد.



بدون مليارات السياحة والاستثمار ، ستواجه الحكومة التركية وأردوغان شخصيًا صعوبات أكثر مما يواجهونه بالفعل  وبالتالي يصبحون أكثر اعتمادًا على ألمانيا.


بالطبع ، ليس من قبيل المصادفة أن تعلن شركة فولكس فاجن الالمانية قبل يوم واحد فقط من زيارة الوفد التركي لبرلين أنها لن تبني المصنع في مانيسا بتركيا ، كما هو مخطط، وذلك في تنفيذٍ لسياسات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعدم اعطاء تركيا فرصة لابتزازها.


وحتى لو كانت فولكس فاجن قد أنشأت بالفعل شركة تابعة لها في تركيا، فالحكومة الألمانية تتبع سياسة صارمة بشكل غير معتاد تجاه تركيا .


وفقًا لـلصحيفة ترتبط الطموحات السياسية ارتباطًا وثيقًا بالمصالح الاقتصادية لألمانيا، فقد أكد وزير الخارجية الاتحادي هيكو ماس مرارًا في برلين  أن ألمانيا تتولى الآن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، وهي بموقع قوة لا يجب الاستهانة به.


واقترح ماس على تركيا استغلال الوقت الحالي لمعالجة القضايا القديمة مع ألمانيا و تحييد المشاكل.. وإلا ستجد تركيا مالا تتوقعه، وفق رأي محللين، وستمر تركيا بأشهر عصيبة .


بالنسبة لألمانيا ، يكمن التحدي الأكبر في القضايا التي ذكرها ماس في برلين حول سوريا وليبيا ، والتي تشمل أيضًا الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط. 


فالغواصات التركية تجوب  المنطقة ،كما هو الحال مع كل من الروسية والأمريكية. 


ولذا، فمن مصلحة ألمانيا أن تنسحب تركيا من هذه الأماكن ولذا، فقد تعمل ألمانيا على الظهور مجددًا بقوة لإجبار أردوغان على التراجع، ولتصبح ألمانيا أكبر تهديد له في الفترة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عامها الـ 83.. معلومات لا تعرفها عن فولكس فاجن

تركيا تهدد العالم.. أردوغان يغرق أوروبا بالمخابرات والإرهابيين..غزو ليبيا وسوريا والعراق.. أزمات مع فرنسا واليونان والناتو.. تلفيق قضايا التجسس للدبلوماسيين

لانخفاض المبيعات.. فولكس فاجن توقف بناء مصنعها في تركيا

أردوغان مغيب.. الرئيس التركي يتحدث عن النجاح واقتصاده يواجه ضربات قاضية

ترشيحاتنا

هدير الهادي.. الجمال الذي ألقى بصاحبته خلف القضبان .. فيديو وصور

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

استشارى مناعة: فيروس كورونا أصبح أقل خطورة ..فيديو

طبيب المنتخب السابق يكشف سبب تأخر عودة حمدي فتحي.. وتكرار إصابة محمد محمود.. وخطأ نيدفيد مع الأهلي

الكاف يصدم الوداد والرجاء قبل مواجهتى الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

إلغاء إلزام أحمد الفيشاوي بدفع 23 ألف إسترليني أجر مسكن لابنته

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

هدير الهادي.. الجمال الذي ألقى بصاحبته خلف القضبان .. فيديو وصور

بسبب الأفلام الإباحية.. إيداع طفلين اغتصبوا طفلة ومزقا جسدها في الجيزة دار رعاية

مجلس النواب يوافق على تعيين مستشار عسكري بكل محافظة

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

شرم الشيخ والغردقة تستقبلان طائرتين من أوكرانيا وسويسرا على متنهما 286 سائحا

اعتبارا من اليوم.. السعودية تعلن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

بعد انتدابها للعمل بإسبانيا .. "النواب" يوافق على استقالة النائبة رشا إسماعيل

ليست روسيا أو أمريكا.. دولة كبرى قد تطيح بأحلام أردوغان هذه المرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان يراجع كويس .. 5 مشروبات تساعد على تركيز طلاب الثانوية العامة

ساندي تتألق فى إطلالة كاجوال بسيطة .. شاهد

أبرزها الكريز والزنجبيل.. 5 مكونات طبيعية بديلة لتسكين آلام الأسنان والمفاصل