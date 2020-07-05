AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين ليست الوحيدة.. الهند تحظر بيع لحوم الكلاب

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:58 م
الكلاب سلعة محظورة
الكلاب سلعة محظورة في الهند
Advertisements
قسم الخارجي
بعد ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في ووهان الصينية على الأغلب في ديسمبر 2019 وانتشاره بعد ذلك في العالم، حظرت الصين التجارة في الكلاب وعدد من الحيوانات الأخرى، ومنها الخفافيش أحد الأسباب الرئيسية للفيروس، وفق ما ذكرت صحف عدة.

والصين ليست الوحيدة التي تفتح الأسواق الغريبة لأكل حيوانات لا يأكلها أحد في أغلب دول العالم، حيث توجد عدد من الدول الآسيوية التي تشابه الصين في هذه التجارة الغريبة منها الفلبين وكورويا الجنوبية.

لكن من المفاجأة للكثيرين أن الهند من بين الدول التي يوجد بها من يأكل الحيوانات الغربية ومنها الكلاب.

ومع تسارع أعداد المصابين بالهند، حظرت السلطات في ولاية ناجالاند الهندية بيع لحوم الكلاب، وأوقفت استيراد وتجارة الكلاب لاستخدامها في الطعام.

وكان وراء القرار النائبة البرلمانية مانيكة غاندي التي حثت حكومة ناجالاند على التحرك، بعدما تلقت صورًا جديدة لتجارة الكلاب من منظمة لحماية الحيوانات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفيش فايدة.. انتعاش أسواق بيع الخفافيش في إندونيسيا وإقبال كبير على شرائها

رغم جائحة كورونا.. أسواق تبيع الخفافيش والثعابين والكلاب في جنوب شرق آسيا

بعد الخفافيش.. قصة 3 مزارع موبوءة بحيوان جديد ينقل عدوى كورونا إلى البشر

ترشيحاتنا

المؤبد والمشدد لـ 56 متهما في قضية فض اعتصام النهضة

شاهد.. ماذا قال الشعراوي لمن يؤخر الصلاة حتى ينتهي من عمله

وداعا رمز أناقة الفن .. تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد رحيل رجاء الجداوي

دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي

تابوت حديدي لتشييع جثمان رجاء الجداوي.. مدير رعاية مستشفيات العزل بالإسماعيلية يكشف السبب

بشروط محددة.. الرقابة المالية تعلن عن وظائف محامين للعمل بالإدارة القانونية والإدارات المختلفة بالهيئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها الصبار .. 5 أعشاب تقضي على دهون البطن

لمرضى السكري .. تناول كوبا من الكركديه يوميًا وشاهد النتيجة

لماذا كتب على جثمان رجاء الجداوي "احذر خطر الإصابة بالعدوى"؟