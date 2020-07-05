الصين ليست الوحيدة.. الهند تحظر بيع لحوم الكلاب

بعد ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في ووهان الصينية على الأغلب في ديسمبر 2019 وانتشاره بعد ذلك في العالم، حظرت الصين التجارة في الكلاب وعدد من الحيوانات الأخرى، ومنها الخفافيش أحد الأسباب الرئيسية للفيروس، وفق ما ذكرت صحف عدة.





والصين ليست الوحيدة التي تفتح الأسواق الغريبة لأكل حيوانات لا يأكلها أحد في أغلب دول العالم، حيث توجد عدد من الدول الآسيوية التي تشابه الصين في هذه التجارة الغريبة منها الفلبين وكورويا الجنوبية.





لكن من المفاجأة للكثيرين أن الهند من بين الدول التي يوجد بها من يأكل الحيوانات الغربية ومنها الكلاب.





ومع تسارع أعداد المصابين بالهند، حظرت السلطات في ولاية ناجالاند الهندية بيع لحوم الكلاب، وأوقفت استيراد وتجارة الكلاب لاستخدامها في الطعام.



