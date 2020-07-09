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أخبار العالم

جزاء سنمار.. طرد ضابط كبير بالجيش الأمريكي كاد يعزل ترامب

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:57 ص
ترامب استطاع إزاحة
ترامب استطاع إزاحة الكسندر فيندمان
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محمد علي

بعدما كان أول المبلغين عن تورط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجاوز صلاحياته ومحاولته التعدي، بالطلب من الرئيس الأوكراني، معاقبة ابن خصمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر جو بايدن ،  حصل الضابط الكبير في الجيش الأمريكي على مكافآته، وهي الإستقالة من الجيش.


تقاعد اللفتنانت كولونيل الكسندر فيندمان، بعدما قدم أدلة دامغة ضد الرئيس دونالد ترامب كادت تجعل الكونجرس يعزله من منصبه كرئيس لأمريكا، من صفوف الجيش الأمريكي بعد تعرضه لحملة تنمر وترهيب، ليكون جزاء فيندمان بعدما أبلغ عن تجاوزات ترامب بحق ما ظنه مصلحة أمريكا، هو الإجبار على الطرد من الجيش، ليكون جزاءه كجزاء سنمار.



جزاء فيندمان،كان الطرد، فرغم أنه استقال، إلا أن العملية التي مورست ضده تشبه الطرد بالقياس إلى مما تم معه من ترهيب وإهانات.


وتأتي استقالة (طرد) فيندمان (45 عامًا) بعدما أقيل أو طرد أيضًا من منصبه في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في فبراير الماضي، بعد يومين على تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية بعدما قضى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون بعزله.


وبعدما قام به فيندمان كان يتوقع ترقيته ومكافأة لرتبة كولونيل،  لكن العكس هو ماتم ، كما حدث مع قضية سنمار الشهيرة.


وقال محامي فيندمان، ديفيد بريسمان :يظهر لنا إنه "من الواضح أن تلك الترقية لن تأتي قريبًا".


وأوضح  بريسمان إن "فيندمان يتقاعد بعد أن بات واضحًا أن مستقبله داخل المؤسسة التي خدمها بوفاء سيبقى محدودًا إلى الأبد، وأن وطنية فيندنمان كلفته مسيرته" وذلك بحسب المعطيات، خسر الرجل كل حياته المهنية بالجيش للأبد.

جزاء سنمار.. طرد ضابط كبير بالجيش الأمريكي كاد يعزل ترامب
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