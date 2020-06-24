ترامب: طاعون فيروس كورونا انتهى

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحٍ غريب، بعد لقائه والرئيس البولندي أندريه دودا وهو أول رئيس يلتقيه خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بأنه لا توجد دلائل تؤيد وجود فيروس كورونا في الواقع، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.









وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه نظيره البولندي أن جائحة فيروس كورونا المستجد المستشري حاليًا في الولايات المتحدة، قد انتهت.









وقال ترامب لزائره البولندي في البيت الأبيض:"هذه الزيارة الأولى بعد كوفيد19، بعد بدء الطاعون ، كما أسميه ، ويشرفني أن تكون هنا".









ورد الرئيس البولندي، الذي يخوض انتخابات قريبا "إنه لشرف أن أكون أول مدعو لترامب بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب الجائحة".









وأضاف "إنه لشرف أن أكون معكم في البيت الأبيض ، كأول رئيس دولة بعد الإغلاق ونهاية الفيروس ".









وأشاد ترامب ودودا بعلاقاتهما الشخصية الوثيقة والعلاقة الأوسع بين الولايات المتحدة وبولندا.









وقال ترامب "لقد أجرينا العديد من المناقشات وعملنا بشكل جيد للغاية مع بولندا. لا أعتقد أننا اقتربنا من بولندا على هذا النحو من قبل".



