AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: طاعون فيروس كورونا انتهى

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:14 م
ترامب ونظيره البولندي
ترامب ونظيره البولندي
Advertisements
محمد علي
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحٍ غريب،   بعد لقائه  والرئيس البولندي أندريه دودا  وهو أول رئيس يلتقيه خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)،  بأنه لا توجد دلائل تؤيد وجود فيروس كورونا في الواقع، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.


وزعم  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه نظيره البولندي أن جائحة فيروس كورونا المستجد المستشري حاليًا في الولايات المتحدة، قد انتهت.


وقال ترامب لزائره البولندي في البيت الأبيض:"هذه الزيارة  الأولى بعد كوفيد19، بعد بدء الطاعون ، كما أسميه ، ويشرفني أن تكون هنا".


ورد الرئيس البولندي، الذي يخوض انتخابات قريبا "إنه لشرف أن أكون أول مدعو لترامب بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب الجائحة".


وأضاف "إنه لشرف  أن أكون معكم في البيت الأبيض ، كأول رئيس دولة بعد الإغلاق ونهاية الفيروس ".


وأشاد ترامب ودودا بعلاقاتهما الشخصية الوثيقة والعلاقة الأوسع بين الولايات المتحدة وبولندا.


وقال ترامب  "لقد أجرينا العديد من المناقشات وعملنا بشكل جيد للغاية مع بولندا. لا أعتقد أننا اقتربنا من بولندا على هذا النحو من قبل".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرابعة في عهده.. المتحدثة الجديدة باسم ترامب تتسلم عملها

هل أصيب ترامب بفيروس كورونا .. البيت الأبيض يحسم الجدل

بعد مغادرتها ألمانيا.. رئيس وزراء بولندا يطالب بتوطين قوات أمريكية

رئيس بولندا يخضع لاختبار كورونا من أجل مقابلة ترامب

ترامب يتوعد مخربي تمثال جاكسون بـ10 سنوات سجنا

ترشيحاتنا

أخبار الفن .. الموت يفجع عادل الأعصر .. منشور جديد من نور هشام سليم يثير الجدل بعد التحول الجنسي .. مايوه هالة صدقي يثير الجدل ويغضب والدتها

ننشر تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر

أحمد موسى: مدير المخابرات الصومالية كان مراسلا لقناة الجزيرة.. فيديو

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. 10 نصائح للتعايش مع فيروس كورونا

منهم هالة صدقي.. هؤلاء عارضوا تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي

الصحة العالمية: ندعم قرار السعودية بشأن موسم الحج

AdvertisementS

الفرعون عاد للتسجيل.. محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك كريستال بالاس..فيديو

رسميا .. الزمالك يعلن عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز

الصحة: تسجيل 1420 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 85 وفاة

خبير تغذية يكشف علاقة الشوكولاتة والإصابة بـ كورونا

زوجها أراد تطليقها بفضحها.. النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقتل ربة منزل بطلخا

المالية: لا زيادة في أسعار البنزين بالسوق المحلي.. فيديو

برفقة أولادها على حمام السباحة..ابنة غادة عبد الرازق بإطلالة تخطف الأنظار

رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح يكشف أمرا مهما بشأن تناول السمك لمرضى كورونا.. فيديو

لخطورته على المخالطين.. الصحة تحرر محضرا ضد نجل ماما سناء

أعلام داعش تنتشر في شوارع طرابلس عقب سيطرة الوفاق عليها.. صور

الصين تنجح في التجارب الأولية على البشر لأول عقار ضد كورونا.. فيديو

بعد أزمة كورونا.. التنمية المحلية: مقترح غلق المحال فى مواعيد محددة ينتظر موافقة الحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمواجهة الحر وتقوية المناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالخوخ

بالأبيض.. ياسمين عبدالعزيز مع زوجها فى أحدث ظهور لهما.. شاهد

صحة الرجل.. كيف تحمي نفسك من ضعف الأعصاب؟