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أخبار العالم

المسماري: المعركة الحقيقية بين الشعب الليبي والغزاة الأتراك

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:31 م
المسماري
المسماري
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قسم الخارجي
هاجم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي الواء أحمد المسماري التحركات التركية في ليبيا، معتبرًا أنها تجاوزت كل الحدود، ومؤكدًا على دور الجيش الليبي في حماية البلاد من الغزو التركي، معتبرًا أن النوايا التركية واضحة من أجل السيطرة على ليبيا، وفق ما أفادت به سكاي نيوز.

قال المسماري إن تركيا تبسط سيطرتها على غرب ليبيا بالكامل وتعمل على دعم الميليشيات للوصول إلى الجنوب الغربي.

وأكد المسماري على إن  المعركة الحقيقية بين الشعب الليبي والغزاة الأتراك.

وذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن هنالك حشودا عسكرية للميليشيات للهجوم على مناطق في غرب البلاد، حيث تركيا تقوم بقيادة المعركة والتحشيد للهجوم على مدينة سرت في أي وقت.

ولفت إلى إن الجيش الوطني الليبي يرصد التحركات التركية في سرت والجفرة، ذاكرا إن تركيا تريد الوصول إلى منطقة الهلال النفطي من أجل السيطرة على ليبيا. 



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