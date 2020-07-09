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أخبار العالم

فرنسا تواصل الضغط على رقبة أردوغان.. الإعلان عن مناورات مع 3 دول مجاورة لتركيا

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:18 م
ماكرون يحاصر أردوغان
ماكرون يحاصر أردوغان
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محمد علي
أعلنت السفارة الفرنسية في قبرص المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع 3 دول أوروبية مجاورة لتركيا، هي : قبرص واليونان وإيطاليا، في مياه البحر الأبيض المتوسط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتواصل فرنسا الضغط على رقبة الحكومة التركية ورئيسها رجب طيب أردوغان في مسعى منها لوقف التغول التركي في المنطقة. 

وتقوم تركيا منذ سنوات بمحاولة فرض سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط وعلى مياه المتوسط.



وتكللت المساعي التركية بغزو من قبل قواتها ومرتزقتها من خلال حكومة الوفاق المدعومة من مليشيات متطرفة.

ومع ازدياد التغول التركي واضرارها بمصالح فرنسا وأوروبا تواصل فرنسا مساعيها الكبيرة، لوأد المطامع التركية ووقفها، وقد تفرض أوروبا عقوبات بحق أنقرة خلال اجتماع أوروبي موسع في الأسبوع المقبل، بتاريخ 13 يوليو الجاري.

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