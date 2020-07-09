فيديوجراف.. تفاصيل فيلم محمد هنيدى الجديد

وكانت البداية مع بعض المشاهد التى تجمع بينه وبين الفنانة منة شلبى فى عصر الخمسينيات حيث يظهر هنيدى فى شخصية موظف بسيط.

وفيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة.





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