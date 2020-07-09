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فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل فيلم محمد هنيدى الجديد

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:02 م
فيلم النمس والانس
فيلم النمس والانس محمد هنيدي
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شروق حمدى
بدأ الفنان محمد هنيدى تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس" والذى يعود به إلى السينما بعد غياب استمر 3 سنوات بعد فيلمه الأخير "عنتر ابن ابن ابن شداد". 

وكانت البداية مع بعض المشاهد التى تجمع بينه وبين الفنانة منة شلبى فى عصر الخمسينيات حيث يظهر هنيدى فى شخصية موظف بسيط.

وفيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالى .. 

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