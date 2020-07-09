قرعة لتسليم 102 فدان لـ34 شابا بمشروع الظهير الزراعي بقرية القصر

أجرت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الخميس، فعاليات القرعة العلنية بمقر جمعية تنمية المجتمع بعزب القصر في الداخلة لتسليم 102 فدان على المنتفعين بعزبة القصر ضمن مشروع الظهير الزراعي الذي تنفذه المحافظة.









أكد اللواء محمد رجب الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، أن إجراء القرعة جرى بحضور أعضاء اللجنة، وأبناء قرية القصر، وجرى تسليم 34 قطعة أرض بواقع 3 أفدنة لكل قطعة.









اقرأ ايضا:









أضاف الفحام، أن المركز يواصل تسليم باقي الأراضي المخصصة لمشروع الظهير الزراعي بالمركز وقراه، وذلك بعد حفر البئر أو العين الجوفي وإشهار شركة مساهمة بين المنتفعين، بهدف التوسع في الرقعة الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب.





من جانب اخر أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم للاستفادة من مشروع القرى النموذجية بالمحافظة (مشروع شركة جنان الوادي للاستثمار الزراعي) مع وجوب استيفاء المستندات المطلوبة والاشتراطات اللازمة طبقًا لقرار المحافظ رقم (186) لسنة 2020 والأولوية لأبناء الداخلة وبلاط وآخر ميعاد لاستلام الطلبات 20/7/2020 .

ويتم تقديم الطلبات عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان رئاسة المركز.





