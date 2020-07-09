شاهد.. لحظة توقيع طاهر محمد طاهر لـ الأهلي

نشر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي صورة له مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون سابقا والأهلي حاليا بعد توقيعه للنادي الاهلي.





وكتب أمير توفيق على الصورة التي ظهر بها مع طاهر محمد طاهر وهو ممسك تيشرت الاهلي قائلا " طاهر في الاهلي".







وأعلن مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن توقيع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، للأهلي لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.





تنازل عن 3 ملايين جنيه من مستحقاته..شاهد الأهلي يرحب بصفقة طاهر محمد طاهر بفيديو «ذكريات»





وأكد مدير التعاقدات سعادة اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء وإيجابيته الواضحة في عملية التفاوض، وتنازله عن 3 ملايين جنيه من مستحقاته المالية لنادي المقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وهذا شيء يُحسب له.