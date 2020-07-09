AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. لحظة توقيع طاهر محمد طاهر لـ الأهلي

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:02 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
Advertisements
مصطفى كرم

نشر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي صورة له مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون سابقا والأهلي حاليا بعد توقيعه للنادي الاهلي.


وكتب أمير توفيق على الصورة التي ظهر بها مع طاهر محمد طاهر وهو ممسك تيشرت الاهلي قائلا " طاهر في الاهلي".


وأعلن مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن توقيع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، للأهلي لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.


تنازل عن 3 ملايين جنيه من مستحقاته..شاهد الأهلي يرحب بصفقة طاهر محمد طاهر بفيديو «ذكريات»


وأكد مدير التعاقدات سعادة اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء وإيجابيته الواضحة في عملية التفاوض، وتنازله عن 3 ملايين جنيه من مستحقاته المالية لنادي المقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وهذا شيء يُحسب له.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاعب جديد على أعتاب الانضمام لـ الأهلي.. تفاصيل

طاهر محمد طاهر يتمسك باللعب للأهلي.. والخطيب يطالب بحسم الصفقة

تعرف على التفاصيل المالية لصفقة طاهر محمد طاهر

صفقة مهمة لمستقبل الأهلى.. أرقام طاهر محمد قبل انضمامه رسميا للقلعة الحمراء

فيديو جراف | الأهلي يتوصل لاتفاق مع المقاولون بشأن طاهر

طاهر محمد طاهر يوقع للأهلي خمس سنوات.. ويتنازل عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته

ترشيحاتنا

أشرف زكى يكشف معلومة مفاجئة عن تعاقدات الراحلة رجاء الجداوي.. فيديو

لم يبلغ ذروته.. الصحة العالمية تتراجع وتعترف بصدمة عن كورونا

أناني فوق العادة.. نجم ليفربول السابق يهاجم محمد صلاح

أخبار الرياضة.. إصابة جديدة بكورونا في الزمالك.. شوبير يكشف اسم صفقة الأبيض المدوية.. الأهلي يعلن ضم طاهر محمد طاهر

البيطريين: تأجيل انتخابات التجديد النصفى للنقابة إلى 29 أغسطس المقبل

تأجيل جلسة نظر استئناف حسام حبيب على حكم حبسه سنة لجلسة 3 سبتمبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفري فلوسك.. طريقة عمل البيتزا الرقيقة في البيت

خلال شهر.. طريقة غير متوقعة لاستخدام القرع فى التخلص من الوزن الزائد

بالفيديو .. كيف تتخلصين من وزنك الزائد بطريقة آمنة؟